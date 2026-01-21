Kontrowersyjna umowa opóźni się? Europosłowie zdecydowali

Parlament Europejski poparł w środę wniosek o skierowanie umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), aby sprawdzić zgodność porozumienia z unijnymi traktatami. Wniosek poparło 334 eurodeputowanych, a 324 było przeciw. 10 europosłów wstrzymało się od głosu.

Skierowanie wniosku doTSUE oznacza, że głosowanie w sprawie ratyfikacji umowy w Parlamencie Europejskim zostanie opóźnione prawdopodobnie o co najmniej kilka miesięcy.

Przypomnijmy, że 9 stycznia unijni ambasadorowie przyjęli umowę UE–Mercosur większością kwalifikowaną. Przeciwko umowie zagłosowały Polska, Francja, Austria, Węgry oraz Irlandia, jednak sprzeciw tych państw nie zablokował decyzji. W sobotę 17 stycznia w stolicy Paragwaju AsuncionUnia Europejska reprezentowana przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costę i komisarza ds. handlu Marosza Szefczovicza oficjalnie podpisała umowę handlową z Mercosurem.

Porozumienie to ma ułatwić przepływ produktów przemysłowych i rolnych między UE a blokiem państw Ameryki Południowej.

Ursula von der Leyen wskazywała, że umowa tworzy największą strefę wolnego handlu na świecie i rynek wart prawie 20 proc. światowegoPKB. Oznacza też m.in. więcej możliwości biznesowych, zniesienie ceł o wartości miliardów euro i otwarcie rynków zamówień publicznych.

Umowa z Mercosur opóźni się o dwa lata?

Szefowa KE zapewniła jednocześnie, że umowa zawiera "solidne zabezpieczenia mające na celu ochronę waszych źródeł utrzymania i naszych wrażliwych sektorów rolniczych".

Według serwisu Politico skierowanie umowy do TSUE może spowodować, że jej realizacja zostanie opóźniona nawet o dwa lata. Serwis zwraca uwagę, że parlament nie będzie mógł głosować nad samą umową, dopóki sąd nie wyda swojej opinii. Proces ten zwykle trwa od 18 do 24 miesięcy.

Czytaj też:

Umowa z Mercosur zmieni wszystko. Ekspert: Polska może być największym przegranymCzytaj też:

Polska na końcu listy Mercosur. Chronione tylko dwie wódki