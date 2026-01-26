Od 26 stycznia, czyli od dziś import rosyjskiego LPG do krajów Unii Europejskiej, a zatem również do Polski został całkowicie wstrzymany. To efekt 19. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji.

W praktyce oznacza to, że od poniedziałku sprowadzanie rosyjskiego paliwa będzie zabronione na terenie prawie wszystkich krajów UE. “Prawie” ponieważ Węgry wynegocjowały półroczny okres przejściowy, wskutek czego kraj ten jeszcze przez sześć miesięcy będzie mógł korzystać z LPG.

Koniec rosyjskiego gazu w Polsce. Czeka nas szok cenowy?

Czy wskutek powyższych zmian Polaków czeka szok cenowy? Eksperci uspokajają, że portfel przeciętnego Kowalskiego nie ucierpi. Rola rosyjskiego surowca od dłuższego czasu wygasała bowiem na naszym rynku. Z danych Polskiej Organizacji Gazu Płynnego wynika, że udział LPG z Rosji w całkowitym imporcie do Polski polski imporcie spadł z 44 proc. w 2023 roku do poziomu zaledwie 14 proc. w okresie styczeń-sierpień 2025 roku.

Jak zauważa jednak “Dziennik Gazeta Prawna”, od początku tego roku ceny LPG w Polsce rosną, co ma związek ze wzrostem opłaty paliwowej.

Z danych, które przytacza serwis wnp.pll wynika, że obecnie najwięcej LPG sprowadzamy ze Szwecji (24 proc.) i Norwegii (17 proc.), a także z USA (12 proc.), Wielkiej Brytanii (7 proc.) oraz Niderlandów (6 proc.).

Jak już informowaliśmy, UE wykonała kolejny zdecydowany krok w kierunku całkowitego zerwania energetycznych powiązań z Rosją. Ministrowie państw członkowskich, obradujący w ramach Rady UE, zatwierdzili nowe rozporządzenie przewidujące stopniowe, lecz definitywne zamknięcie unijnego rynku dla rosyjskiego gazu. Regulacje obejmą zarówno skroplony gaz ziemny LNG, jak i surowiec przesyłany rurociągami.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, import rosyjskiego LNG do UE zostanie wstrzymany najpóźniej do końca tego roku. Kolejny etap wejdzie w życie 30 września 2027 roku, kiedy zakaz obejmie również gaz transportowany rurociągami. Oznacza to, że w ciągu kilku lat unijne kraje będą musiały całkowicie zastąpić rosyjskie dostawy innymi źródłami energii.

