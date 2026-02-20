Martin Kaczmarski wzmacnia Radę Pracodawców RP doświadczeniem we wspieraniu polskich przedsiębiorców

Martin Kaczmarski od ponad 10 lat odpowiada za rozwój strategiczny oraz bieżącą działalność polskiej grupy technologiczno-finansowej Kaczmarski Group. Grupa koncentruje się na dostarczaniu klientom innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo finansowe i ograniczających ryzyko biznesowe – od weryfikacji potencjalnych kontrahentów, poprzez bieżące zarządzanie ryzykiem biznesowym, dostarczanie finansowania, po odzyskiwanie należności na drodze polubownej lub sądowej.

Ekosystem usług dla biznesu i konsumentów tworzy ponad 20 firm i projektów biznesowych, których fundament stanowią: lider rynku odzyskiwania należności na zlecenie Kaczmarski Inkasso, pierwsze w Polsce biuro informacji gospodarczej Krajowy Rejestr Długów BIG SA oraz zapewniający finansowanie dla przedsiębiorców fintech NFG. W ubiegłym roku łączne przychody spółek z grupy przekroczyły 500 mln zł.

– Na co dzień wspieramy ponad 200 tys. działających w Polsce firm – od mikroprzedsiębiorców, poprzez MŚP, po duże, także międzynarodowe podmioty. Z doświadczenia wiem, jak ważne jest dla nich ograniczanie ryzyka biznesowego i tworzenie warunków do niezakłóconego rozwoju. Do Rady Pracodawców RP wnoszę wiedzę, praktykę i energię, które chciałbym przełożyć na rozwiązania systemowe, które wzmocnią sprawczość i konkurencyjność polskich przedsiębiorców – mówi Martin Kaczmarski, właściciel Kaczmarski Group.

Rada Pracodawców RP skupia przedstawicieli różnych sektorów gospodarki i stanowi platformę współpracy, której celem jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz kształtowanie przyjaznego otoczenia prawnego dla biznesu. Dołączenie Martina Kaczmarskiego doskonale wpisuje się w realizowane przez organizację cele.

– Do Rady dołączają ludzie, którzy zrobili duże rzeczy w biznesie, zarówno w Polsce, jak i za granicą. To dla nas duże wzmocnienie. Liczę na ich praktyczne spojrzenie i energię do pracy nad rozwiązaniami, które ułatwią firmom inwestowanie. Bardzo się cieszę na tę współpracę – mówi Joanna Makowiecka-Gatza, Prezes Pracodawców RP.

Martin Kaczmarski stoi na czele rodzinnego biznesu od 2015 r. Stawiając na technologię, cyfryzację oraz zaawansowaną analizę danych dał grupie nowy impuls do rozwoju. W 2016 r. zainicjowałziałalność fintechu NFG, który jako pierwszy na polskim rynku zaoferował mikrofirmom faktoring dostępny w pełni online. Do tej pory spółka udzieliła polskim przedsiębiorcom blisko 2 mld zł finansowania. W 2018 r. uruchomił ChronPESEL.pl, pierwszą w grupie usługę dla konsumentów, z której korzysta obecnie ponad milion osób.

W latach 2022-2025 rozwinął portfolio grupy m.in. o kolejne produkty finansowe dla biznesu (Fakturatka, eGotówka, KupimyFakture.pl), a także usługi umożliwiające przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów w oparciu o analizę wiarygodności płatniczej (RiskRadar, Sprawdzaj.pl). W ciągu 10 lat od przejęcia sterów w firmie przez Martina, przychody grupy zwiększyły się ponad dwukrotnie przekraczając 500 mln zł w 2025 r. a zatrudnienie wzrosło o połowę do poziomu blisko 1400 osób.