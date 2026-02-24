Polski gigant wyprzedził Dino. Te dane robią wrażenie

Polska Sieć Handlowa Lewiatan umocniła swoją pozycję na rynku detalicznym. Na koniec 2025 roku działało już 3 286 sklepów pod tym szyldem. To o około 200 więcej niż w przypadku sieci Dino, która miała 3 033 placówki. Tym samym Lewiatan stał się największą siecią pod względem liczby sklepów w kraju w segmencie do 2500 mkw.

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe za 2025 rok pokazują dalszy wzrost. Obrót detaliczny PSH Lewiatan wyniósł 18,14 mld zł, co oznacza wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Sprzedaż produktów marki własnej osiągnęła 1,02 mld zł, rosnąc o 3,4 proc. Udział sieci w segmencie sklepów do 2500 mkw. wzrósł do 8,3 proc. – wynika z danych CMR.

W ciągu roku uruchomiono 279 nowych placówek, w tym 21 supermarketów, zwiększając ich łączną liczbę do 544. Równocześnie wzrosła średnia powierzchnia sklepów w sieci – obecnie wynosi 200 mkw. To potwierdza trend konsolidacji rynku i umacniania większych formatów handlowych.

Jak podkreśla prezes Lewiatan Holding Robert Rękas, polski rynek detaliczny dojrzewa i konsoliduje się. Z rynku znikają głównie małe, niezrzeszone sklepy, natomiast większe formaty wzmacniają swoją pozycję. Dla właścicieli placówek działających samodzielnie to moment na decyzję o przystąpieniu do sieci franczyzowej, która oferuje wsparcie i optymalizację kosztów.

Poprawa rentowności

Plany na 2026 rok koncentrują się przede wszystkim na poprawie rentowności sklepów – zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Kluczowe mają być efektywność operacyjna, digitalizacja oraz budowanie lojalności klientów. Sieć zapowiada działania skierowane do młodszych konsumentów oraz przeciwdziałanie trendowi spadku liczby transakcji. Równocześnie rozwój technologii ma wspierać poprawę efektywności i stabilności współpracy z przedsiębiorcami.

Dane pokazują, że konkurencja w handlu detalicznym pozostaje silna, ale Lewiatan wyraźnie zwiększa skalę działalności. Liczba sklepów przekraczająca 3,2 tys. oraz miliardowe obroty potwierdzają, że sieć skutecznie umacnia swoją pozycję na dojrzałym i konsolidującym się rynku.

