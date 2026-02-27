TVN zmieni właściciela. Decyzja Netfliksa wstrząśnie rynkiem

Od wielu miesięcy trwał wyścig o przejęcie Warner Bros. Discovery, amerykańskiego właściciela stacji TVN. W ostatecznej walce pozostało dwóch graczy: Netflix oraz Paramount Skydance. W sprawie właśnie nastąpił zwrot.

Przejęcie Warner Bros. Discovery przesądzone. Netflix się wycofał

W nocy z czwartku na piątek 27 lutego czasu polskiego Netflix ogłosił, że wycofuje się z planów przejęcia WBD. Przedstawiciele platformy tłumaczyli, że nie zaoferują za akcje więcej niż Paramount Skydance.

Taka informacja pojawiła się w oficjalnym komunikacie wydanym przez spółkę. W efekcie zarząd WBD uznał ofertę Paramount Skydance za lepszą. Gigant zaoferował 31 dolarów za jedną akcję WBD, wszystkie akcje wyceniono na prawie 77 mld dolarów.

Współzarządzający Netfliksem Ted Sarandos i Greg Peters wyjaśnili, że „oferta, którą wypracowali, była zaprojektowana tak, by zwiększyć wartość dla akcjonariuszy oraz stworzyć przejrzystą drogę do uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych”.

„Konsekwentnie podchodziliśmy jednak do kwestii finansowych — przy aktualnej propozycji Paramount Skydance projekt przestaje być dla nas opłacalny. W związku z tym rezygnujemy z podbijania oferty” – dodali.

Decyzja ta oznacza, że Paramount Skydance ma otwartą drogę do przejęcia Warner Bros. Discovery wraz z należącymi do koncernu kanałami telewizyjnymi, w tym CNN i polskim TVN.

Donald Trump a przejęcie stacji TVN

Początkowo zmianami na rynku medialnym mocno zainteresowany był Donald Trump. Na początku lutego prezydent USA ogłosił jednak, że wycofuje się ze swojego zaangażowania w rywalizację Netflixa i Paramount Skydance o to kto przejmie koncern Warner Bros Discovery.

– Muszę być postrzegany jako wyjątkowo silny i wpływowy prezydent, ponieważ obie strony zwróciły się do mnie z prośbą o pomoc. Ale ja nie jestem od tego, sprawą zajmie się wymiar sprawiedliwości – komentował.

W tym kontekście eksperci przypominali, że wcześniejsze przejęcie Paramount przez Skydance doszło do skutku po zawarciu porozumienia, w ramach którego 16 mln dolarów trafiło na konto fundacji Donalda Trumpa. Falę kontrowersji wywołały pretensję amerykańskiego przywódcy, który zarzucał stacji CBS ingerencję w treść wywiadu z Kamala Harris.

Skydance jest kontrolowane przez Davida Ellisona, syna miliardera Larry'ego Ellisona. Ten ostatni, jako współwłaściciel Oracle, uchodzi za osobę utrzymującą bliskie relacje z Donaldem Trumpem.

Czytaj też:

2 hity od Netflix i tyle samo od HBO Max. Właśnie wpadły nowościCzytaj też:

Cztery najlepsze seriale na Netflix w tym roku. Polski tytuł numerem 1.!