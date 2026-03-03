Niepokojące dane ws. gazu w Polsce. Poziom zapasów drastycznie spadł

Jak poinformował we wtorek Gas Storage Poland, wypełnienie magazynów gazu w Polsce spadło do 50 proc. (stan na 2 marca br.).

Magazyny gazu w Polsce. Poziom zapasów spada

Jeszcze 22 września zeszłego roku poziom wypełnienia magazynów osiągnął w naszym kraju 100 proc. W kolejnych miesiącach stany magazynowe systematycznie się obniżały. 23 listopada było to 95 proc., miesiąc później – 85 proc., a 22 stycznia br. nastąpił spadek do 70 proc.

W czerwcu 2022 roku, kilka miesięcy po inwazji Rosji na Ukrainę, Unia Europejska przyjęła rozporządzenie zobowiązujące państwa członkowskie do magazynowania gazu. Zgodnie z przepisami, unijne instalacje gazowe miały być napełniane przez cały rok – tak, żeby do 1 listopada poziom zapasów wyniósł 90 proc.

O tym, że polskie magazyny gazu wypełnione są w 50 proc. mówił w poniedziałek w Polsat News minister energii. Według Miłosza Motyki powinno to wystarczyć na kilka miesięcy. Odnosząc się do obaw dotyczących dostaw gazu w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie minister przypomniał, że Polska ma zdywersyfikowane kierunki dostaw gazu, więc „nie ma żadnego ryzyka jeżeli chodzi o dostawy". – Bezpieczeństwo jest w pełni zagwarantowane i nie ma ryzyka, że ten konflikt na Bliskim Wschodzie, wpłynie na poziom tych dostaw – powiedział szef resortu energii.

Motyka wskazywał również, że „gaz z Kataru, to jest 9 proc. naszego krajowego zużycia”. – Więc, gdyby doszło do zachwiania tych dostaw, to z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jesteśmy w stanie w kolejnych miesiącach to zastąpić – powiedział gość Polsat News dodając, że obecnie “dostawy są realizowane zgodnie z terminami, zgodnie z harmonogramem".

Ministerstwo Energii zwraca uwagę, że poziom wypełnienia krajowych magazynów gazu plasuje Polskę wśród liderów w Europie.

