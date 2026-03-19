Ten kraj zdominował dostawy ziemniaków do Polski. Zarobił na nich miliony

Dane o imporcie ziemniaków do Polski pokazują wyraźną przewagę jednego kierunku. Zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym zdecydowanym liderem pozostają Niemcy. To właśnie stamtąd trafia do Polski najwięcej świeżych i schłodzonych ziemniaków, w tym także sadzeniaków oraz ziemniaków skrobiowych.

Import ziemniaków

W samym styczniu do Polski sprowadzono 1,29 tys. ton ziemniaków o łącznej wartości 2,81 mln zł. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego, cytowanych przez portal topagrar.pl, wynika, że ponad 60 proc. tego wolumenu pochodziło właśnie z Niemiec. Z tego kraju przyjechało 779 ton ziemniaków o wartości 1,20 mln zł. Oznacza to, że nasi zachodni sąsiedzi nie tylko dostarczyli najwięcej towaru, ale również zarobili na tych transakcjach ponad milion złotych.

Średnia cena ziemniaków sprowadzanych z Niemiec wyniosła 1,54 zł za kilogram. Była ona wyraźnie niższa od średniej dla całego importu, co pokazuje, że niemiecki towar łączył duży wolumen z relatywnie niską ceną. To właśnie ten kierunek odpowiadał za największą część dostaw przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjnej stawki.

Na drugim miejscu w styczniowym zestawieniu znalazł się Cypr. Z tego kraju sprowadzono 195 ton ziemniaków o wartości 559 tys. zł, a średnia cena wyniosła 2,87 zł za kilogram. Jak wskazano, z Cypru trafiały głównie młode ziemniaki. Trzecie miejsce zajęła Holandia, z której do Polski przyjechało 90 ton ziemniaków o wartości 106 tys. zł. Średnia cena dla tego kierunku wyniosła 1,18 zł za kilogram.

Tuż za Holandią uplasowała się Francja. Z tego kraju sprowadzono 89 ton ziemniaków o wartości 354 tys. zł, co przełożyło się na cenę 4,00 zł za kilogram. Była to jedna z najwyższych stawek wśród głównych dostawców. W dalszej kolejności znalazły się Belgia z wynikiem 58 ton i ceną 3,66 zł za kilogram, Egipt z 31 tonami i stawką 2,67 zł za kilogram oraz Stany Zjednoczone, skąd przyjechało 30 ton po średniej cenie 5,37 zł za kilogram. Mniejsze partie ziemniaków sprowadzono także z Hiszpanii i Maroka. W przypadku Maroka cena była najwyższa i wyniosła 13,64 zł za kilogram.

Ceny na krajowym rynku

Import w tym okresie pełni funkcję uzupełniającą, ale przy tańszych kierunkach może także wpływać na poziom cen na krajowym rynku. Dane dotyczą ziemniaków świeżych i schłodzonych oznaczonych kodem CN 0701, obejmujących również sadzeniaki i ziemniaki skrobiowe.

Jeszcze wyraźniej skalę importu widać w danych za cały 2025 rok. W tym czasie do Polski sprowadzono 179,71 tys. ton ziemniaków, podczas gdy rok wcześniej było to 172,5 tys. ton. Oznacza to wzrost importu rok do roku. Ziemniaki trafiły do Polski z 26 krajów, zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej. Także w tym ujęciu zdecydowanie prowadzą Niemcy, z których sprowadzono aż 107,51 tys. ton. Kolejne miejsca zajęły Holandia z wynikiem 13,67 tys. ton oraz Grecja, która dostarczyła 12,26 tys. ton. To pokazuje, że niemiecki kierunek odgrywa kluczową rolę w zaopatrzeniu polskiego rynku w importowane ziemniaki.

