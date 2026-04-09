Złe wieści dla kredytobiorców. Jest decyzja RPP

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Stopy procentowe bez zmian

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Dzisiejsza decyzja RPP nie jest w smak kredytobiorcom (obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych), ale trudno uznać ją za zaskoczenie.

Utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie spodziewali się m.in. eksperci Santander Banku Polska. – Większą zagadką jest czy komunikacja po posiedzeniu Rady zamknie drzwi do dalszych obniżek stóp. Wypowiedzi członków RPP z ostatnich dni podpowiadają, że nawet wśród tych postrzeganych za najbardziej „gołębich” narastają obawy o inflacyjne efekty, które w niekorzystnym scenariuszu mogłyby prowadzić do podwyżek stóp. W naszej ocenie stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do końca tego i zapewne również następnego roku, ale nie mamy przekonania, że RPP już teraz zdecyduje się zawęzić sobie paletę dostępnych opcji – prognozowali analitycy banku.

Przypomnijmy, że przed miesiącem RPP zdecydowała o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego, wskutek czego główna stopa referencyjna spadła do poziomu 3,75 proc. Była to pierwsza decyzja o cięciach w tym roku i jak przewidują eksperci Santander Banku Polska, nie można wykluczyć, że na kolejny taki ruch w tym roku nie mamy co liczyć. O tym, czy taki scenariusz wchodzi w grę być może powie podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński.

