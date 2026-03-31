Tyle zarobił Adam Glapiński w rok. NBP ujawnił dokładne liczby

Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące wynagrodzeń prezesa oraz całego kierownictwa banku centralnego. Z przedstawionych informacji wynika, że wynagrodzenie Adama Glapińskiego w 2025 roku wyniosło łącznie 1 mln 591 tys. 68 zł brutto. To oznacza, że prezes NBP zakończył rok z pensją przekraczającą 1,59 mln zł brutto.

Z udostępnionych danych wynika również, że w poszczególnych miesiącach wypłaty nie były równe. W siedmiu z dwunastu miesięcy pensja prezesa banku centralnego wynosiła 57 tys. zł brutto. W pozostałych miesiącach kwoty były jednak wyraźnie wyższe, co mocno podniosło roczny wynik.

Wynagrodzenie Adama Glapińskiego. W tych miesiącach pensja była najwyższa

Najwyższe kwoty pojawiły się w kilku konkretnych miesiącach 2025 roku. W styczniu Adam Glapiński zarobił 106,8 tys. zł brutto. Jeszcze wyższa wypłata pojawiła się w marcu, gdy wyniosła 314 tys. zł brutto. To właśnie ten miesiąc przyniósł najwyższe wynagrodzenie w całym roku.

Kolejne ponadstandardowe wypłaty odnotowano także w maju, sierpniu i listopadzie. W maju było to 228,4 tys. zł brutto, w sierpniu 257 tys. zł brutto, a w listopadzie 85 tys. zł brutto. W zestawieniu z miesiącami, w których pensja wynosiła 57 tys. zł brutto, pokazuje to duże różnice w wysokości comiesięcznych wypłat.

Wynagrodzenie Adama Glapińskiego wzrosło rok do roku

Dane opublikowane przez NBP pozwalają też porównać tegoroczny wynik z wcześniejszym okresem. W 2024 roku prezes banku centralnego zarobił łącznie 1 mln 379 tys. 946 zł brutto. Oznacza to, że w 2025 roku jego łączne wynagrodzenie było wyższe.

Różnica rok do roku wyniosła 211 tys. zł. Tym samym wynagrodzenie Adama Glapińskiego wzrosło w ciągu dwunastu miesięcy o ponad dwieście tysięcy złotych. To właśnie ten wzrost sprawił, że tegoroczna kwota przyciągnęła szczególną uwagę po publikacji danych przez bank centralny.

Wynagrodzenie Adama Glapińskiego ujawnił Narodowy Bank Polski

Opublikowane liczby dotyczą nie tylko prezesa, ale też całego kierownictwa NBP. W przypadku Adama Glapińskiego podane zostały zarówno dane roczne, jak i rozbicie na wybrane miesiące, w których wypłaty były znacznie wyższe od standardowych. Dzięki temu można dokładnie zobaczyć, jak kształtowały się jego zarobki w 2025 roku.

Łączny wynik przekraczający 1,59 mln zł brutto pokazuje skalę rocznego wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego. Z przedstawionych informacji wynika jasno, że 2025 rok przyniósł wyższe zarobki niż rok wcześniej, a kilka miesięcy szczególnie mocno wpłynęło na końcową sumę.

