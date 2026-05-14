Czarny scenariusz dla kredytobiorców nie do uniknięcia? Jest głos z RPP

Przed tygodniem Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – zgodnie z oczekiwaniami ekspertów – zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi 3,75 proc.

Po serii obniżek stóp procentowych w roku ubiegłym (RPP dokonała cięć sześciokrotnie), w tym roku doszło do tego tylko raz, podczas marcowego posiedzenia. Ze słów członków Rady wynika, że w najbliższym czasie taki scenariusz nie wchodzi w grę, co jest fatalną wiadomością dla kredytobiorców (obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych). – Nie spodziewam się dalszych obniżek stóp procentowych z uwagi na niepewność geopolityczną – powiedział w kuluarach kongresu Impact’26 członek RPP Przemysław Litwiniuk, cytowany przez Money.pl.

Podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku?

Co gorsza, Litwiniuk nie wyklucza, że w tym roku dojdzie do podwyżek stóp procentowych. – W perspektywie do końca roku bardziej prawdopodobnym scenariuszem w mojej ocenie jest podwyżka stóp. Jeżeli zjawiska cenowe wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie doprowadziłyby do odkotwiczenia, czy do zagrożenia odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych i na wzrost ryzyka oddziaływania na ceny i płace, to Rada powinna być i jest gotowa do tego, aby podwyższyć stopy procentowe – powiedział członek RPP.

Litwiniuk zastrzegł jednak, że nie jest to właściwy moment na takie rozważania. Kluczowa będzie lipcowa projekcja dotycząca inflacji. – Projekcja lipcowa to będzie pierwszy dokument, który otworzy okres zastanawiania się. Lipiec nam coś pokaże, ale tak jak powiedziałem otworzy okres zastanawiania się, nie przewiduję decyzji w lipcu – powiedział członek gremium.

O możliwości podwyżek stóp procentowych mówił przed tygodniem również prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RPP Adam Glapiński. – Czy przewiduję, że mogą być podwyżki? Mogą być. Każdy członek rady dopuszcza taką możliwość, że jeśli inflacja będzie dalej rosnąć, to oczywiście będą podwyżki stóp procentowych. Podwyżka, podwyżki, trudno powiedzieć – powiedział szef banku centralnego.

Przypomnijmy, że po raz ostatni RPP dokonała podwyżek stóp procentowych we wrześniu 2022 roku, czyli blisko cztery lata temu.

