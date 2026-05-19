Trump stawia na miliardera. Historyczna zmiana w USA

Prezydent Donald Trump ma w piątek odebrać przysięgę od Kevina Warsha, który został wybrany na nowego przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Ceremonia ma formalnie zakończyć proces rozpoczęty jeszcze latem 2025 roku, kiedy ruszyła procedura nominacyjna. W ubiegłym tygodniu kandydatura została zatwierdzona przez Senat.

Kevin Warsh zastąpi Jerome’a Powella, którego kadencja wygasła w piątek. Dotychczasowy szef Fed nadal formalnie pełni funkcję do momentu oficjalnego objęcia stanowiska przez następcę. Po zaprzysiężeniu 56-letni Warsh zostanie 11. przewodniczącym Rezerwy Federalnej w historii.

Nowy szef Fed przejdzie do historii

Według CNBC Kevin Warsh będzie jednocześnie najbogatszą osobą, jaka kiedykolwiek kierowała Fed. W związku z objęciem stanowiska będzie musiał pozbyć się znacznej części inwestycji znajdujących się w jego portfelu. To efekt obowiązujących obecnie rygorystycznych zasad dotyczących urzędników Rezerwy Federalnej.

Donald Trump nie ukrywał, że oczekuje od nowego szefa Fed obniżenia stóp procentowych. Realizacja takiego scenariusza może jednak okazać się trudna z powodu rosnącej inflacji, która według tekstu jest związana z wojną z Iranem.

Kevin Warsh odpowiada na zarzuty po nominacji Trumpa

Podczas przesłuchania w Senacie Kevin Warsh próbował rozwiać obawy dotyczące swojej niezależności. Zapewniał senatorów, że nie będzie działał jako „marionetka” Donalda Trumpa. Temat ten pojawiał się wielokrotnie podczas debaty wokół jego kandydatury.

Ostatecznie Warsh uzyskał najniższe poparcie w historii głosowań dotyczących zatwierdzenia szefa Fed. Za jego nominacją opowiedziało się 54 senatorów ze 100. Spośród demokratów poparł go jedynie senator John Fetterman.

Nowy szef Fed obejmie urząd na cztery lata

Kadencja przewodniczącego Rezerwy Federalnej trwa cztery lata. Objęcie stanowiska przez Kevina Warsha oznacza jedną z najważniejszych zmian gospodarczych w administracji Donalda Trumpa. Nowy szef Fed będzie odpowiadał za politykę monetarną USA w czasie rosnących napięć gospodarczych i presji inflacyjnej.

Nominacja Warsha jest szeroko komentowana nie tylko ze względu na jego majątek, ale także oczekiwania rynku wobec przyszłych decyzji dotyczących stóp procentowych. To właśnie one mogą mieć kluczowe znaczenie dla amerykańskiej gospodarki w najbliższych latach.

