Obniżka stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy termin
NBP Źródło: PAP / Rafał Guz
Rada Polityki Pieniężnej nie zrobiła kredytobiorcom majowego prezentu. Ekspert wskazuje, kiedy możemy spodziewać się zmian.

Najbardziej wyczekiwana decyzja maja została wczoraj podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Zadecydowała ona o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie z kwietnia.

– Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, pozostawiając stopę referencyjną NBP na poziomie 3,75 proc. To druga z rzędu decyzja o stabilizacji kosztu pieniądza po marcowej obniżce o 25 punktów bazowych i kolejne potwierdzenie, że Rada przeszła w pełni w tryb „wait and see” – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Rada ma powody do ostrożności

Zdaniem eksperta ostrożność Rady ma swoje uzasadnienie.

– Decyzję RPP trzeba czytać przez pryzmat kwietniowego odczytu inflacji, który wyniósł 3,2 proc. r/r – wyraźnie powyżej konsensusu i powyżej marcowego poziomu 3 proc. Niepokojące jest zwłaszcza odbicie inflacji bazowej w okolice 2,9 proc., bo pokazuje, że presja cenowa nie ogranicza się już wyłącznie do paliw i kanału energetycznego, lecz zaczyna obejmować szerzej pojęte usługi i towary – wskazuje Piotr Juszczyk.

Jego zdaniem w takich warunkach jakikolwiek ruch w stronę dalszego luzowania byłby przedwczesny.

– Spodziewam się, że konferencja prezesa NBP przyniesie wyraźnie bardziej jastrzębi ton niż w marcu. Rada będzie chciała pokazać gotowość do reakcji, jeśli inflacja trwale wyjdzie poza górne pasmo odchyleń od celu (3,5 proc.) – dodaje ekspert z inFaktu.

Co dalej ze stopami procentowymi?

W wydanym przez RPP komunikacie czytamy, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce”.

RPP podkreśla, że perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej.

„Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac” – wskazuje RPP we wspomnianym komunikacie.

Zdaniem eksperta realnej dyskusji o kolejnych decyzjach, w którąkolwiek stronę, nie należy oczekiwać przed lipcową projekcją inflacyjną, która po raz pierwszy w pełni uwzględni makroekonomiczne skutki konfliktu w Zatoce Perskiej.

– Dla kredytobiorców i przedsiębiorców oznacza to przedłużenie status quo. Koszt finansowania pozostanie na obecnym poziomie najprawdopodobniej co najmniej do końca trzeciego kwartału. Otwartym pytaniem pozostaje już nie kiedy nastąpi kolejna obniżka, ale czy w ogóle wydarzy się ona w 2026 r. – mówi Juszczyk.

Jaka jest aktualna wysokość stóp procentowych NBP?

Po majowym posiedzeniu RPP poziom stóp procentowych wygląda następująco:

  • stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,
  • stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

Źródło: WPROST.pl / Narodowy Bank Polski / inFakt