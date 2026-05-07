Obniżka stóp procentowych? Ekspert wskazuje możliwy termin

Najbardziej wyczekiwana decyzja maja została wczoraj podjęta przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Zadecydowała ona o utrzymaniu stóp procentowych na poziomie z kwietnia.

– Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe bez zmian, pozostawiając stopę referencyjną NBP na poziomie 3,75 proc. To druga z rzędu decyzja o stabilizacji kosztu pieniądza po marcowej obniżce o 25 punktów bazowych i kolejne potwierdzenie, że Rada przeszła w pełni w tryb „wait and see” – zauważa w rozmowie z „Wprost” Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt.

Rada ma powody do ostrożności

Zdaniem eksperta ostrożność Rady ma swoje uzasadnienie.

– Decyzję RPP trzeba czytać przez pryzmat kwietniowego odczytu inflacji, który wyniósł 3,2 proc. r/r – wyraźnie powyżej konsensusu i powyżej marcowego poziomu 3 proc. Niepokojące jest zwłaszcza odbicie inflacji bazowej w okolice 2,9 proc., bo pokazuje, że presja cenowa nie ogranicza się już wyłącznie do paliw i kanału energetycznego, lecz zaczyna obejmować szerzej pojęte usługi i towary – wskazuje Piotr Juszczyk.

Jego zdaniem w takich warunkach jakikolwiek ruch w stronę dalszego luzowania byłby przedwczesny.

– Spodziewam się, że konferencja prezesa NBP przyniesie wyraźnie bardziej jastrzębi ton niż w marcu. Rada będzie chciała pokazać gotowość do reakcji, jeśli inflacja trwale wyjdzie poza górne pasmo odchyleń od celu (3,5 proc.) – dodaje ekspert z inFaktu.

Co dalej ze stopami procentowymi?

W wydanym przez RPP komunikacie czytamy, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce”.

RPP podkreśla, że perspektywy te są obecnie pod wpływem zmian sytuacji makroekonomicznej w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym zmian cen surowców i inflacji na świecie w kontekście sytuacji geopolitycznej.

„Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej i regulacje dotyczące cen paliw, a także zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac” – wskazuje RPP we wspomnianym komunikacie.

Zdaniem eksperta realnej dyskusji o kolejnych decyzjach, w którąkolwiek stronę, nie należy oczekiwać przed lipcową projekcją inflacyjną, która po raz pierwszy w pełni uwzględni makroekonomiczne skutki konfliktu w Zatoce Perskiej.

– Dla kredytobiorców i przedsiębiorców oznacza to przedłużenie status quo. Koszt finansowania pozostanie na obecnym poziomie najprawdopodobniej co najmniej do końca trzeciego kwartału. Otwartym pytaniem pozostaje już nie kiedy nastąpi kolejna obniżka, ale czy w ogóle wydarzy się ona w 2026 r. – mówi Juszczyk.

Po majowym posiedzeniu RPP poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna – 3,75 proc. w skali rocznej,

stopa lombardowa – 4,25 proc. w skali rocznej,

stopa depozytowa – 3,25 proc. w skali rocznej,

stopa redyskontowa weksli – 3,80 proc. w skali rocznej,

stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc. w skali rocznej.

