Złe wieści dla kredytobiorców. Decyzja zapadła

Zakończyło się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podobnie jak przed miesiącem gremium zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Stopy procentowe znów bez zmian

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Przypomnijmy, że RPP dokonała cięć stóp procentowych podczas marcowego posiedzenia. To jedyna do tej pory obniżka w tym roku. Dzisiejsza decyzja Rady nie jest w smak kredytobiorcom (obniżka wiązałaby się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych), ale trudno uznać ją za zaskoczenie. Utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie spodziewali się eksperci.

RPP nie zaskoczyła ekspertów

– Po marcowej obniżce Rada ma ograniczoną motywację do kolejnego ruchu, zwłaszcza przy wciąż wysokiej niepewności geopolitycznej. Dzisiejszy silny spadek cen ropy, związany z doniesieniami o możliwym porozumieniu USA–Iran, należy traktować ze sporym dystansem, ale jeśli doniesienia się potwierdzą w nadchodzących dniach to taki scenariusz zmniejsza presję na szybkie zaostrzenie przekazu ze strony RPP – podkreśla w komentarzu przesłanym „Wprost” Agata FIlipowicz-Rybicka, Główna Ekonomistka i Dyrektor Działu Analiz Makroekonomicznych Alior Banku.

– Ewentualne niższe ceny surowców energetycznych powinny ograniczać ryzyko wzrostu cen paliw i sprzyjać stabilizacji oczekiwań inflacyjnych. To wzmacnia scenariusz, w którym kolejne decyzje Rady będą raczej opóźnione niż wyprzedzające. RPP powinna poczekać na potwierdzenie, czy normalizacja na rynku ropy faktycznie jest prawdopodobna w bliskiej perspektywie. W praktyce dzisiejsza decyzja może więc utrzymać neutralny kierunek polityki pieniężnej, ale przy nieco mniejszym ryzyku jastrzębiego zwrotu w dalszej komunikacji – dodaje.

Ekspertka prognozuje, że jeśli deeskalacja na Bliskim Wschodzie utrzyma się, przestrzeń do łagodzenia polityki pieniężnej w dalszej części roku może stopniowo rosnąć. Jeśli jednak szok energetyczny okaże się trwalszy, RPP będzie bardziej konserwatywna.

Kolejne posiedzenie RPP odbędzie się 1-2 czerwca, a nie jak wcześniej informowano 9-10 czerwca.

Czytaj też:

Ukryty koszt kredytu? TSUE: banki działały niezgodnie z prawemCzytaj też:

Polacy uciekają z kredytami do innych banków. Chodzi o koszty



