Inflacja w Polsce. Potwierdziły się niepokojące szacunki

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił w piątek ostateczne dane dotyczące inflacji konsumenckiej w kwietniu. Wyniosła ona 3,2 proc., wobec 3 proc. miesiąc wcześniej. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc. (w tym usług o 1,2 proc. i towarów o 0,4 proc.). – Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (wskaźnik cen 103,2) – czytamy w komunikacie GUS.





Inflacja w górę, ale wciąż w celu

Tym samym GUS potwierdził wstępne szacunki dotyczące inflacji konsumenckiej w kwietniu zaprezentowane przed dwoma tygodniami. Warto jednak podkreślić, że dzisiejszy odczyt mieści się w celu inflacyjnym NBP, który wynosi 2,5 proc. w skali roku, z symetrycznym przedziałem odchyleń o 1 punkt procentowy.

Urząd wskazuje w komunikacie, że w porównaniu z marcem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie: żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,6 proc.), użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 0,6 proc.), odzieży i obuwia (o 2,5 proc.), rekreacji, sportu i kultury (o 0,9 proc.), informacji i komunikacji (o 0,8%) oraz zdrowia (o 0,6 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o: 0,15 p. proc., 0,12 p. proc., 0,09 p. proc., 0,06 p. proc. i po 0,04 p. proc.

W porównaniu z kwietniem 2025 roku wyższe ceny m.in. w zakresie: użytkowania mieszkania lub domu, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa (o 4,8 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 1,9 proc.), transportu (o 3,5 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7 proc.), zdrowia (o 5 proc.) oraz rekreacji, sportu i kultury (o 4,6 proc.), podniosły wskaźnik odpowiednio o: 0,97 p. proc., 0,50 p. proc., 0,36 p. proc., 0,32 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie m.in. odzieży i obuwia (o 2,8 proc.) oraz wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,8 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc i 0,04 p. proc.

