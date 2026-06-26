Nawet 40 stopni i miliardowe straty. Upały uderzą nie tylko w zdrowie

Najbliższe dni przyniosą w Polsce wyjątkowo wysokie temperatury. Według prognoz termometry mogą pokazać nawet 40 st. C. Takie warunki oznaczają nie tylko większe ryzyko dla zdrowia, ale także wymierne straty dla gospodarki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami dla całego kraju. Najgorętszy ma być koniec tygodnia. Eksperci podkreślają, że utrzymujące się wysokie temperatury wpływają na wydajność pracowników, zwiększają zużycie energii i ograniczają tempo wzrostu gospodarczego.

Wysoka temperatura oznacza niższą wydajność pracy

Analitycy Allianz Trade szacują, że podczas ubiegłorocznych fal upałów wzrost PKB w Europie był niższy o około 0,5 pkt proc., a w skali świata o 0,6 pkt proc. Najbardziej odczuwają to kraje południowej Europy, gdzie wysokie temperatury utrzymują się przez wiele dni.

Badania pokazują, że przy temperaturze około 32 st. C wydajność pracy może spaść nawet o 40 proc. Jeszcze większe straty pojawiają się przy temperaturach sięgających 39 st. C, gdy efektywność pracowników zmniejsza się nawet o dwie trzecie. Oznacza to niższą produkcję dóbr i usług przy niezmienionych kosztach zatrudnienia.

Czy Polsce grozi blackout?

W pamięci wielu osób pozostaje sytuacja z 2015 roku, gdy podczas ekstremalnych upałów wprowadzono ograniczenia w poborze energii. Tym razem operator systemu elektroenergetycznego uspokaja.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapewniają, że krajowy system jest przygotowany na wysokie temperatury. Nie przewiduje się wprowadzenia stopni zasilania ani ograniczeń w dostawach energii. Pomóc ma rozwój odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza fotowoltaiki, której moc przekracza już 27 GW. Wieczorami zapotrzebowanie będą uzupełniać elektrownie konwencjonalne.

Pracodawcy mają obowiązki podczas upałów

W związku z prognozowaną falą gorąca ministra pracy zwróciła się do Państwowej Inspekcji Pracy o wzmożone kontrole przestrzegania przepisów BHP. Pracodawcy muszą zapewnić bezpłatne napoje osobom pracującym na zewnątrz przy temperaturze powyżej 25 st. C oraz w pomieszczeniach, gdy temperatura przekracza 28 st. C.

Przepisy przewidują również szczególną ochronę m.in. kobiet w ciąży i pracowników młodocianych. Jeśli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, pracownik może powstrzymać się od wykonywania obowiązków z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

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