Dobra wiadomość dla kierowców. Opłaty na ważnej autostradzie znikną

15 marca 2027 r. wygaśnie 30-letnia koncesja spółki Stalexport Autostrada Małopolska na zarządzanie odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Po przejęciu trasy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przejazd dla samochodów osobowych stanie się bezpłatny. O sprawie informuje PortalSamorządowy.pl.

Wyjątek obejmie pojazdy ciężarowe, które nadal będą objęte systemem opłat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koniec 30-letniej koncesji

Wygaśnięcie koncesji oznacza zakończenie działalności Stalexportu jako operatora tego odcinka autostrady. W związku z tym spółka przygotowuje się do funkcjonowania po 2027 r. i zapowiada poszukiwanie nowych projektów infrastrukturalnych.

Podczas walnego zgromadzenia spółka poinformowała również o utrzymaniu polityki dywidendowej. Akcjonariusze mają otrzymać 180,5 mln zł dywidendy z zysku za 2025 r.

Spółka planuje nowe inwestycje

Prezes Stalexport Autostrady Andrzej Kaczmarek podkreślił, że firma zamierza wykorzystać doświadczenie zdobyte przy zarządzaniu infrastrukturą drogową. W planach znajdują się m.in. projekty związane z zarządzaniem infrastrukturą transportową, rozwiązaniami technologicznymi dla transportu, w tym systemami bezbramkowego poboru opłat, a także przedsięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na koniec 2025 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami o wartości około 797,6 mln zł. Jej przychody operacyjne wyniosły około 641 mln zł, z czego ponad 628 mln zł pochodziło z poboru opłat na autostradzie A4.

Kierowcy zyskają, ciężarówki nadal zapłacą

Przejęcie trasy przez GDDKiA oznacza przede wszystkim koniec opłat dla kierowców samochodów osobowych korzystających z odcinka Katowice–Kraków. To jedna z najważniejszych zmian dla użytkowników tej trasy od czasu jej oddania do eksploatacji w ramach koncesji.

Dla transportu ciężkiego zasady pozostaną jednak inne. Pojazdy ciężarowe nadal będą objęte systemem poboru opłat, mimo przejęcia autostrady przez państwowego zarządcę.

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