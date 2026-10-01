Wyjaśniła się przyszłość TVN. Ta transakcja zmieni układ sił w mediach

Federalny sąd zatwierdził ugodę Paramount Skydance z władzami Kalifornii i innymi stanami. Tym samym usunięta została ostatnia przeszkoda stojąca na drodze do sfinalizowania transakcji przejęcia Warner Bros. Discovery, której wartość wynosi około 110 mld dolarów. Decyzja kończy trwającą od miesięcy blokadę.

Ugoda została zatwierdzona przez sędzię Araceli Martinez-Olguin. Pozwala ona na dopięcie transakcji w zamian za określone ustępstwa ze strony Paramount. Dotyczą one między innymi niezależności CNN. Wcześniej zgodę na transakcję wyraziły Departament Sprawiedliwości USA, Komisja Europejska oraz władze dziesiątek innych państw.

Przejęcie Warner Bros. Discovery z dodatkowymi warunkami

Zawarte porozumienie nakłada na połączoną spółkę konkretne zobowiązania. Koncern ma wypuszczać co najmniej 30 filmów rocznie. Powołana zostanie również rada redakcyjna, której zadaniem będzie nadzorowanie CNN i CBS News.

Paramount zapowiedział ponadto inwestycję przekraczającą 1 mld dolarów w amerykańską produkcję filmową oraz szkolenia pracowników. Sędzia wskazała w uzasadnieniu, że do porozumienia doszło po krótkim, ale zażartym procesie oraz kilku rundach szczegółowych negocjacji.

Nie wszyscy popierali zawartą ugodę

Przeciwko porozumieniu występowała koalicja Block the Merger. W opinii przyjaciela sądu zarzuciła prokuratorom zmianę stanowiska i oceniła, że przewidziane środki zaradcze nie zapewniają ochrony uczciwej konkurencji.

Decyzja sądu zapadła zaledwie kilka godzin przed momentem, w którym zaczęłaby obowiązywać opłata za zwłokę. Paramount zobowiązał się wcześniej do wypłacania akcjonariuszom Warner Bros. Discovery 25 centów na akcję za każdy kwartał opóźnienia. Według źródła oznaczałoby to dodatkowe 600 mln dolarów.

TVN znajdzie się w połączonym koncernie

Po ogłoszeniu orzeczenia prezes i główny akcjonariusz Paramount Skydance David Ellison poinformował, że współprezesem połączonej firmy zostanie Ynon Kreiz, dotychczasowy szef Mattela. Ma dołączyć do spółki 5 października, co – jak wskazuje źródło – sugeruje sfinalizowanie transakcji tego dnia lub niedługo później.

Skala powstającego koncernu będzie ogromna. W jego skład wejdą m.in. CBS News i CNN, a także zagraniczne stacje, w tym polski TVN. Do grupy należeć będą również platformy HBO Max i Paramount+ oraz studia Warner Bros. i Paramount Pictures. Finansowego wsparcia transakcji udziela ojciec prezesa, Larry Ellison, którego źródło określa jako bliskiego sojusznika prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj też:

W TVN mogą odetchnąć z ulgą? Sąd wstrzymał przejęcie Warner Bros. Discovery Czytaj też:

Fuzja Paramount i Warner Bros. Discovery „szkodliwa”? Kolejna branża bije na alarm