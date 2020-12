GAZ-SYSTEM. Inwestycje dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Gaz ziemny przez wielu uważany jest za kluczowe paliwo dla transformacji energetycznej. Od kilku lat obserwujemy w tym sektorze prawdziwy boom inwestycyjny. O inwestycjach strategicznych, realizacji planu niezależności energetycznej Polski i o tym, czy gaz ziemny ma przyszłość, rozmawiamy z Tomaszem Stępniem, prezesem, Spółki Gaz-System.

Gaz-System od lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie. Spółka do 2025 roku planuje wybudować ponad 2000 km gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Jej projekty to nie tylko rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, nowe gazociągi w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe czy budowa połączeń m.in. z Litwą i Słowacją. To także jedna z najbardziej spektakularnych inwestycji firmy czyli Baltic Pipe, projekt mający na celu utworzenie korytarza umożliwiającego po raz pierwszy w historii przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii, Polsce, a także do rajów sąsiednich.