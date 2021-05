Soboń kreśli scenariusz ws. kopalni Turów. „Już za chwilę Czesi przedstawią...”

Wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Artur Soboń mówił w programie „Gość Wiadomości” o aktualnych ustaleniach w sprawie orzeczenia TSUE i kopalni Turów. W tej kwestii „aktualność” jest niezwykle ważna, ponieważ we wtorek doszło do niemałego zamieszania, gdy premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że jest porozumienie z Czechami, a zaprzeczył temu premier Czech Andrej Babis.

– Udało się zapisać taką konkluzję, która będzie podstawą podpisania umowy bilateralnej między Polską a Czechami – podsumowywał dotychczasowe ustalenia Soboń.

Wiceminister aktywów państwowych zapowiedział przy tym: – Już za chwilę Czesi, w ciągu najbliższych tygodni, przedstawią nam projekt umowy, jeśli zostanie ona podpisana, to przejdziemy do jej realizacji. Czesi wycofają skargę i to zamknie temat postanowienia TSUE.

Artur Soboń mówił, że Czesi chcą brać udział w monitorowaniu pracy kopalni Turów, m.in. chcą, by wspólnie z Polską realizować pomiary, obserwować stan wody itp. – Stąd też wspólny zespół roboczy, wspólne pomiary, np. hałasu, wspólna obserwacja np. stanu wody, wspólny fundusz małych projektów środowiskowych – wyliczał Soboń.

