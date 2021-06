Znamy średnią cenę fotowoltaiki. Ile wydają Polacy?

Zgodnie z wynikami badania, które wspólnie przeprowadziły serwisy Oferteo.pl i Murator.pl, w przypadku najczęściej wybieranego przez Polaków zakresu mocy instalacji – od 5 do 10 kW – średnia cena za 1 kWp wyniosła 3 725 zł. Kwota ta będzie niższa w sytuacji, kiedy klient zdecyduje się na wersję budżetową (średnio 3 648 zł). Więcej zapłacą natomiast ci, którzy wybiorą wariant premium – 4 345 zł.

Na czym polegają różnice? Wiele firm oferuje swoim klientom trzy opcje instalacji – budżetową, standardową oraz premium. Te najdroższe warianty charakteryzuje zwykle przedłużona gwarancja, wykorzystanie komponentów bardziej renomowanych producentów, o wyższej wytrzymałości mechanicznej, rozszerzona oferta serwisu itd.

Średnia moc mikroinstalacji w Polsce wynosi obecnie 9,04 kW i powinna zaspokoić zapotrzebowanie na prąd gospodarstwa domowego przeciętniej wielkości. Z badania wynika, że za taką instalację inwestor musi zapłacić od 32 980 do 39 280 zł.

Co wpływa na cenę fotowoltaiki?

Osoby, którym zależy na maksymalnym obniżeniu kosztów instalacji, powinny przede wszystkim poznać czynniki, które wpływają na ostateczną cenę. Ankietowani wskazali na rodzaj falownika (94 proc.), moc instalacji (92 proc.), producenta komponentów (91 proc.), a także rodzaj dachu (jego pokrycie i usytuowanie).

Jeśli chodzi o wielkość instalacji, okazuje się, że im większa moc, tym niższa cena w przeliczeniu na 1 kWp. Na przykład w przypadku standardowej instalacji o mocy do 3 kW, średnia cena 1 kWp wynosi 4 760 zł, natomiast klienci instalujący od 10 do 15 kW, zapłacą za tę jednostkę 3 511 zł.

Jak maksymalnie obniżyć koszty instalacji?

Poniżej kilka praktycznych porad dla inwestorów, którzy planują w przyszłości zakup instalacji fotowoltaicznej.

Dach jednospadowy o nachyleniu 30-40 stopni – taki dach tworzy najbardziej sprzyjające warunki dla montażu fotowoltaiki. 59 proc. badanych firm zadeklarowało, że dach płaski podnosi koszty instalacji. Jeśli chodzi o pokrycie dachu, to najlepsza jest blachodachówka.

Kierunek południowy – wydajność instalacji będzie największa w przypadku dachu skierowanego na południe.

Miejsca niezacienione – spore utrudnienia może spowodować cień padający na panele. Należy upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych wysokich drzew, które mogłyby przykrywać instalację.

Moc instalacji – istotne jest odpowiednie dobranie mocy do potrzeb gospodarstwa domowego. Im większa instalacja, tym korzystniejsza będzie cena za 1 kWh. Jednocześnie jeśli moc przekroczy 10 kW, wówczas z sieci można odebrać już nie 80 proc., a 70 proc. wygenerowanej mocy.

Panele monokrystaliczne – to opcja droższa, ale bardziej wydajna niż ogniwa polikrystaliczne. Pozwoli zaoszczędzić na kosztach konstrukcji i robocizny, ponieważ cała instalacja zajmie znacznie mniej przestrzeni.

Dobrej jakości inwerter – w przypadku inwertera (falownika) warto zainwestować nieco więcej i wybrać lepszej jakości urządzenie, ponieważ jest to najbardziej awaryjny element instalacji.

Łatwy dostęp – w przypadku awarii systemu, dużym ułatwieniem będzie, jeśli instalacja będzie łatwo dostępna. To przyspieszy ewentualne naprawy, tym samym skracając długość przestoju w produkcji prądu.

Poza wszystkimi technicznymi parametrami instalacji, warto też zwrócić uwagę na wszelkie dostępne możliwości dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych.

Wszystkie powyższe dane pochodzą z „Ankiety o cenach fotowoltaiki”, realizowanej przez Oferteo.pl i Murator.pl. Badanie ankietowe przeprowadzono w marcu 2021 roku metodą CAWI na próbie 275 firm montujących panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika: co się zmieni

Kto chce mieć na dachu panele i rozliczać się na obecnych zasadach, ma niewiele czasu, by zlecić montaż. Po tym, jak Ministerstwo Klimatu przedstawiło pomysł zmian w zasadach rozliczania nadwyżek wyprodukowanej energii z fotowoltaiki, klienci szturmują firmy montujące panele. Nie są to bowiem kosmetyczne zmiany.

Dziś gospodarstwa domowe, które korzystają z przydomowej fotowoltaiki, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej oddają do sieci. W czasie, gdy panele nie pracują lub produkują zbyt mało prądu, klienci mają prawo do bezpłatnego odebrania do 80 proc. oddanej wcześniej energii.

Resort klimatu chce zmienić zasady gry. Proponuje, by właściciele paneli słonecznych, którzy wejdą na rynek od 2022 r., nadwyżki prądu sprzedawali firmom zajmującym się handlem energią. Minimalna cena wynosiłaby tyle, ile średnia cena sprzedaży prądu na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale – w poprzednim było to 256,22 zł/MWh.

