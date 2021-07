Merkel o porozumieniu ws. Nord Stream 2: Jest dobre także dla Ukrainy

– To dobry krok, który wymagał kompromisu po obu stronach, ale z drugiej strony nie przezwyciężył wszystkich rozbieżności, które istniały – tak kanclerz Niemiec Angela Merkel oceniła porozumienie z USA dotyczące budowy Nord Stream 2. – Cieszę się, że się udało – dodała.

Merkel podkreślała także, że jej rządowi zależy, aby gazociąg Nord Stream 2 nie był wykorzystywany przeciwko Ukrainie.

– Dla strony niemieckiej szczególnie ważne jest, aby Ukraina pozostała krajem tranzytowym oraz by dostęp do energii nie był wykorzystany do stawiania Ukrainy w trudniejszej sytuacji – zapewniła niemiecka kanclerz. – To porozumienie jest dobre także dla Ukrainy – przekonywała Merkel.

Porozumienie ws. Nord Stream 2 - co zakłada?

W oficjalnym oświadczeniu przekazano, że Stany Zjednoczone wstrzymują nakładanie sankcji na Nord Stream 2. Z kolei Niemcy zobowiązały się do szeregu inwestycji na Ukainie - na początek na tzw. zieloną transformację mają przekazać co najmniej 175 mln dolarów. Razem ze Stanami Zjednoczonymi mają także wspierać w ramach Zielonego Funduszu dla Ukrainy inwestycje warte nawet miliard dolarów.

Ponadto, Niemcy zapewniły, że jeśli Rosja będzie używać tranzytu gazu jako środka przymusu wobec Ukrainy, wówczas możliwe będą działania na szczeblu rządowym, do których może zostać zaangażowana Unia Europejska.

We wspólnym komunikacie amerykańskiej administracji i niemieckiego MSZ dodano, że Niemcy użyją wszelkich możliwych sposobów, aby rosyjsko-ukraińska umowa o tranzycie gazu została przedłużona do 10 lat.

Czytaj też:

Polska i Ukraina reagują na umowę Niemcy-USA ws. Nord Stream 2. „Rodzący się kryzys bezpieczeństwa”