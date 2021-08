KGHM też myśli o atomie. Prezes miedziowego giganta zdradził szczegóły

Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński zdradził, że miedziowy gigant rozważa zastosowanie małych reaktorów atomowych, jako źródła ekologicznej energii. Jego zdaniem byłoby to dobre rozwiązanie w realiach stale rosnących cen energii, które spowodowane są zwiększającymi się rygorami środowiskowymi dyktowanym przez Unię Europejską.

– W tej chwili aktualizujemy naszą strategię o wątki dotyczące zielonej energii. Jeden z nich może dotyczyć potencjalnego wykorzystania atomu – powiedział Marcin Chludziński, prezes KGHM w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Technologia obiecująca, ale niesprawdzona

Jednocześnie prezes Marcin Chludziński zaznaczył, że mimo tego, iż technologia małych reaktorów jądrowych jest bardzo obiecująca i brzmi, jak dobre rozwiązanie dla przemysłu, to nadal nie jest do końca sprawdzona i doprowadzona do momentu pozwalającego na wykorzystanie komercycjne.

– W odpowiedzi na wysoką cenę energii i konieczność posiadania źródła energii z mniejszym wpływem na klimat małe reaktory jądrowe powinny być absolutnie rozważanym wariantem. Każdy, kto jest energochłonny, powinien brać je pod uwagę – dodał. Jednocześnie zauważył, że problemem jest obecnie brak gotowych rozwiązań technologicznych, które pozawalałyby na szybkie wdrożenie technologii. Jego zdaniem, przyjdzie jeszcze poczekać, aż technologię będzie można było zastosować w przemyśle.

Czytaj też:

Rząd rozmawiał z Rosjanami o elektrowni jądrowej? W sprawę zaangażował się Zygmunt Solorz-Żak