Elon Musk znów rozszerza działalność. Tesla powalczy z gigantami na zupełnie nowym rynku

Elon Musk nie zwalnia w procesie dywersyfikacji swoich źródeł przychodu. SpaceX nie tylko wykonuje bardzo dobrze płatne misja zaopatrzeniowe dla NASA, bierze udział w programie Artemis, który ma skutkować wysłaniem ludzi na Księżyc, wykonuje misje dla partnerów komercyjnych, ale także prowadzi swój własny program Starlink. Jego celem jest osiągnięcie kolejnego sposobu na zarabianie pieniędzy, czy stworzenie sieci kosmicznego internetu.

Podobny model działania został przyjęty w Tesli. Im więcej możliwie niezależnych od siebie sposobów na generowanie przychodów, tym lepiej. Tesla więc nie tylko produkuje samochody elektryczne, ale także panele fotowoltaiczne (a właściwie całe dachy z nich stworzone), ogromne magazyny energii, które pozwolą na magazynowanie prądu w domach. Firma prowadzi nawet sklep z gadżetami, czy odzieżą. Teraz wejdzie na kolejny rynek i będzie musiała powalczyć z gigantami.

Tesla dostarczy prąd

Firma Elona Muska, złożyła do regulatora w stanie Teksas podanie o możliwość wejścia na rynek dostawców energii elektrycznej. Szczegóły dokumentu nie są znane, ale wiadomo, że Tesla chciałaby sprzedawać prąd bezpośrednio do konsumentów, z naciskiem na tych, którzy posiadają samochody tej marki.

Jak wiadomo, firma ma duże doświadczenie w produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, ale do tej pory była ona wykorzystywana wyłącznie na użytek przemysłowy. Nowoczesne gigafabryki Tesli (także ta w Teksasie) zaopatrzone są w ogromne farmy fotowoltaiczne, dzięki którym napędzany jest cały proces produkcyjny w obiektach.

Tesla od dłuższego czasu pracuje nad dużymi projektami energetycznymi. Robi to jednak bez niepotrzebnego rozgłosu. Od miesięcy na przedmieściach Houston budowany jest magazyn energii zdolny zmagazynować nawet 100 megawatów energii. Eksperci oceniają, że w słoneczny dzień pozwoli to na dostarczenie energii elektrycznej nawet do 20 tys. gospodarstw domowych.

