Rekordowe ceny gazu. Wiceminister wskazuje winnych

Francja i Polska są sojusznikami w dzisiejszej sytuacji energetycznej, pokazując, że energia atomowa jest czymś pożądanym dla stabilizacji ceny i dla konkurencyjności europejskich gospodarek – przekonywał wiceminister rozwoju i technologii oraz pełnomocnik premiera ds. rozwoju lokalnego Artur Soboń w programie „#Jedziemy” w TVP Info.

Źródłem wysokich cen gazu jest polityka Kremla

Dodał, że „mamy dzisiaj sytuację kryzysu energetycznego w całej Europie, który ma dramatyczne skutki w postaci wysokich cen energii na rynkach hurtowych na koniec dnia, dla biznesu, dla odbiorców indywidualnych”. Zapytany o przyczyny tej sytuacji, wskazał na Moskwę. Jego zdaniem „gazu brakuje, ponieważ podażą steruje Moskwa, a także mamy niestabilne źródła w postaci odnawialnych źródeł i bezwietrzną pogodę, która powoduje ubytki energii, np. z wiatru”.

Do spadku mocy w systemie przyczynia się odchodzenie przez takie państwa jak Niemcy czy Hiszpania od energii atomowej.

Artur Soboń o „Fit for 55”: niektóre propozycje nie do zaakceptowania

Artur Soboń poproszony został również o ocenę pakietu „Fit for 55”, którego głównym założeniem jest zmniejszenie o 55 proc. do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej (względem roku 1990 roku). Przyznał, że zawiera on zarówno rozwiązania warte uwagi, jak i „elementy, których w żaden sposób nie jesteśmy w stanie zaakceptować, jak choćby wykluczenie gazu jako paliwa przejściowego dla energetyki zawodowej, czyli de facto wykluczenie bloków gazowo-parowych".

– To jest propozycja Komisji Europejskiej wymagająca legislacji oraz zgody państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Polska będzie miała w tych różnych sprawach różne stanowiska – zastrzegł.

