Korea Południowa chce zbudować polską elektrownię atomową. Zapewnia o dużym udziale lokalnych firm

Przedstawiciele Korea Hydro & Nuclear Power odwiedzili Polskę w celu spotkania się z przedstawicielami rządu, a także polskimi firmami, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w budowie pierwszej elektrowni atomowej w kraju. KHNP jest jednym z trzech dostawców technologii, którzy są zainteresowani współpracą z polskim rządem w celu przeprowadzenia projektu.

Polska elektrownia atomowa. Koreańska oferta na początku 2022 roku

Prezes KHNP oświadczył, że firma zamierza złożyć ofertę polskiemu rządowi w I kwartale 2022 roku. Propozycja obejmuje szeroki zakres obszarów, w tym technologię (np. rodzaj reaktora), koszt projektu, harmonogram budowy, finansowanie i zarządzanie projektem. Dokument doprecyzuje również plany odnośnie lokalizacji, transferu technologii, szkoleń i edukacji, którymi polski rząd jest bardzo zainteresowany.

– Jestem przekonany, że południowokoreański reaktor jądrowy jest najlepszy na świecie pod względem bezpieczeństwa, technologii i wykonalności ekonomicznej. Takie atuty zostaną wyraźnie podkreślone w naszej ofercie dla polskiego rządu. Wraz z udaną budową elektrowni jądrowej Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Korea pokazała światu swoją wyjątkową zdolność do ukończenia budowy na czas i w ramach ustalonego budżetu – powiedział Chung Jae-Hoon, prezes i dyrektor zarządzający KHNP.

– Idąc dalej, KHNP będzie wykorzystywać swoje bogate doświadczenia i wiedzę, aby z sukcesem przystąpić do Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. KHNP i rząd Korei uważają, że polski projekt nowej budowy odegra kluczową rolę we wzmocnieniu długofalowych relacji strategicznych między Republiką Korei i Polską. Mamy nadzieję kontynuować naszą współpracę przez następne 100 lat od przygotowania projektu budowy do eksploatacji i jej zakończenia – dodał.

Polskie firmy będą zaangażowane w budowę elektrowni atomowej

Polski rząd oczekuje udziału lokalnych firm na poziomie 40 proc. w przy budowie pierwszego bloku energetycznego. Przy kolejnych ten stosunek ma rosnąć, aż do 70 proc. przy budowie szóstego bloku – powiedział prezes KHNP na spotkaniu z dziennikarzami.

Firma podpisała porozumienie o współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Dotyczyło ono współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Podczas spotkania zostały także podpisane porozumienia na poziomie firm koreańskich i polskich. Z lokalnego rynku inwestycją zainteresowane są m.in. Budimex, Mostostal Warszawa, Chemar Rurociągi, czy Remak-Energomontaż. Przedstawiciele KHNP zaznaczyli, że wiedzą o tym, że w Polsce jest około 80 firm z doświadczeniem w budowie projektów jądrowych. Koreańczycy są otwarci na korzystanie z ich potencjału.

