Ponad 28 mld zł dla górnictwa. Prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja przewiduje, że przedsiębiorstwo górnicze objęte systemem wsparcia stopniowo wygasza działalność wydobywczą i w okresie do dnia zamknięcia wskazanych jednostek otrzymuje wsparcie publiczne w postaci dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Dopłatę przekazuje się w formie dotacji z budżetu państwa lub podwyższenia kapitału zakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

Na ustawie najwięcej zyska Polska Grupa Górnicza

Ustawa przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych.

Koszty działań na rzecz kopalni węgla kamiennego do końca 2031 r. określono na 28 mld 821 mln zł, nie wliczając w to kosztów planowanych umorzeń zobowiązań. System wsparcia stanowi pomoc publiczną i podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej.

Największym beneficjentem publicznego wsparcia będzie Polska Grupa Górnicza.W latach 2022-31 z tytułu dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych spółka ma otrzymać łącznie 20,7 mld zł, z czego ponad 5 mld zł w tym roku. Dzięki ustawie możliwe będzie również zawieszenie i docelowe umorzenie ponad 818 mln zł zobowiązań PGG wobec ZUS oraz 1 mld zł pożyczki z PFR.

