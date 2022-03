Transport przez gazociąg jamalski wstrzymany. Niemcy nie otrzymali dostawy z Rosji

Niemiecki operator gazociągu jamalskiego, firma Gascade poinformowała, że dostawy rosyjskiego gazu przez gazociąg jamalski spadły 29 marca do zera. Surowiec przestał płynąć o godzinie 13.00. To kolejne problemy, które od kilku miesięcy pojawiają się na tej trasie. Niemcy potwierdzili jednak, że nie ma zmian na innych środkach przesyłu gazu do kraju. Chodzi m.in. o gazociąg Nord Stream 1, który ciągnie się po dnie Bałtyku. Już 15 marca doszło do zawrócenia dostaw, które przeważnie płyną ze wschodu na zachód. Tego dnia to Polska zaczęła odbierać gaz od Niemiec.

Co ciekawe, Gazprom zarezerwował u operatora gazociągu jamalskiego, możliwość przesłania kolejnej dostawy gazu, jednak nie oznacza to, że taka nastąpi. Rosyjski koncern wielokrotnie nie wykorzystywał swoich możliwości.

Rosja odcięta od SWIFT. Problemy z płatnościami za surowce

Problemy z przesyłem gazu przez gazociąg jamalski mogą wynikać z niemożliwością dokonania za niego zapłaty. Większość rosyjskich banków została odcięta od międzynarodowego systemu finansowego SWIFT, co w znaczący sposób utrudniło przeprowadzanie transakcji. Dość otwarcie mówiło się jednak, że ma to nie dotyczyć banków, które prowadzą transakcje za rosyjskie surowce.

Rosja poinformowała, że zamierza wprowadzić konieczność opłaty za węglowodory w rublach. Taka informacja dodatkowo zwiększa prawdopodobieństwo kolejnych problemów z dostawami surowców, gdyż zachodnie banki w większości zawiesiły możliwość przewalutowania transakcji do rosyjskiej waluty.

