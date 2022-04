Nord Stream 2 i odejście od rosyjskiego gazu. Premier Boris Johnson spotka się dziś z Olafem Scholzem

Kanclerz Nieciem Olaf Scholz wyląduje dziś w Londynie. Na Downing Street spotka się z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem. Głównym tematem rozmowy między przywódcami państwa mają być kwestie energetyczne, a konkretnie konieczność zmniejszenia uzależnienia Niemiec od rosyjskiego gazu.

Nord Stream i Nord Stream 2. Niemcy muszą ograniczyć dostawy gazu z Rosji

O zbyt mocnych więzach gospodarczych Niemiec z Rosją mówiono od lat. Potwierdzeniem obrania konkretnego kursy przez Berlin była decyzja o budowie gazociągu Nord Stream 2, który miał pozwolić na bezpośrednie dostawy gazu z Rosji do Niemiec. Szybko okazało się, że infrastruktura pociągnięta po dnie Bałtyku stała się narzędziem Kremla do stosowania szantażu energetycznego. Moskwie zależało na szybkiej certyfikacji gazociągu, na co nie chciała zgodzić się Unia Europejska. Gazprom postanowił więc stopniowo ograniczać dostawy do Europy innymi gazociągami, aby pokazać UE, jak bardzo zależna jest od funkcjonowania Nord Stream 2. Niedługo po tych działaniach Władimir Putin zaatakował Ukrainę.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Wielka Brytania chce pomóc Niemcom

Jeszcze przed spotkaniem Johnsona z Scholzem wiadomo, że premier Wielkiej Brytanii chce przestawić kanclerzowi Niemiec propozycję pomocy. Chodzi o zmniejszenie zależności Berlina od rosyjskiego gazu i zmniejszenie dostaw od Gazpromu, co ograniczyłoby możliwość finansowania machiny wojennej Putina.

Spotkanie jest efektem niecierpliwości, która narasta wśród innych członków NATO. Sekretarz Liz Truss po spotkaniu sojuszu w Brukseli, mówiła, że więcej państw zrzeszonych w NATO powinno podjąć zobowiązanie odcięcia się od rosyjskich surowców energetycznych.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Embargo na rosyjskie surowce. Niemcy chcą dać Moskwie czas