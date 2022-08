Zamieszanie wokół Elektrowni Jaworzno. Będą mediacje Tauronu z Rafako

Media obiegła dziś informacja o tym, że Rafako, czyli główny wykonawca Elektrowni Jaworzno, miał zaalarmować rząd o fatalnej jakości węgla dostarczanego do siłowni, co grozi zniszczeniem instalacji za 6,5 mld zł. – Ale musimy wspólnie zmierzyć się z wyzwaniami i realistycznie oceniać rzeczywistość — mówił prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki, cytowany przez Onet.

„Stanowczo zaprzeczamy insynuacjom Rafako przytaczanym przez Onet. Blok 910 w Jaworznie działa, prace w jednostce prowadzone są zgodnie z kontraktem. W naszej ocenie Rafako po raz kolejny stosuje szantaż biznesowy, a materiały – w tym zdjęcia – publikowane przez Rafako zostały zmanipulowane” – napisał w reakcji na informacje Tauron w oświadczeniu wysłanym do mediów.

Postępowanie mediacyjne przyniosło sukces

Okazuje się, że wokół sprawy opadły nieco emocje i strony usiadły do rozmów. Wieczorem na stronie Tauronu pojawił się komunikat mówiący o osiągnięciu porozumienia i przystąpieniu do mediacji.

„Nowe Jaworzno Grupa TAURON i Rafako podpisały umowę mediacyjną, na podstawie której zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie mediacji przed Prokuratorią Generalną. Celem mediacji jest wypracowanie nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego” – czytamy w komunikacie.

– Postępowanie mediacyjne przy Prokuratorii Generalnej to sprawdzona i efektywna formuła dochodzenia do rozwiązania spornych kwestii pomiędzy NJGT a Rafako. Wobec problemów eksploatacyjnych, które pojawiły się na finalnym etapie inwestycji, wracamy do tej formuły. Celem negocjacji będzie wypracowanie optymalnego harmonogramu zakończenia okresu strojeń, testów i optymalizacji – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy Grupy TAURON. – Zaznaczamy, że blok w okresie przejściowym jest do dyspozycji PSE, o czym świadczą ostatnie miesiące, gdy wielokrotnie na wezwanie operatora pracował z pełną mocą. Blok w maju i czerwcu wygenerował ponad 650 tysięcy MWh, a w lipcu dołożył kolejne 250 tys. MWh – dodaje rzecznik.

Czytaj też:

Martwimy się o zimę, a już teraz Elektrownia Jaworzno musiała wyłączyć blok z powodu braku węgla