Premier Morawiecki chce zaproponować zmiany w systemie ETS. Podał szczegóły

Co dalej z systemem handlu emisjami? Temat ETS powrócił w kontekście kryzysu energetycznego w europie i konieczności korzystania z alternatywnych – często bardziej emisyjnych – źródeł energii. System był także jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

– Chcę zaproponować, żeby na dwa najbliższe lata ceny ETS były zafiksowane np. na poziomie 30 euro lub w jakimś wąskim przedziale cenowym, by mogły się poruszać plus / minus od tego przedziału 30 euro – powiedział premier Mateusz Morawiecki w Paryżu. – Dałoby to dużo więcej oddechu francuskim podatnikom, francuskim obywatelom, polskim obywatelom, po prostu obywatelom całej Europy – dodał.

Zmiany w „merit order”

Postulował też zmianę mechanizmu merit order – sposobu opisu rynku energii elektrycznej i cen funkcjonujących na tym rynku.

– Drugi mechanizm, który chciałbym też zaproponować to zmiana zasad naliczania cen w ramach tego schematu, znanego wszystkim w Europie o nazwie merit order, tak żeby to nie ta cena krańcowa wyłącznie wyznaczała ceny dla całego rynku – podkreślił. Klasyfikacja w zakresie merit order jest sposobem opisu funkcjonującego rynku energii elektrycznej. Model ten opiera się na założeniu, że operatorzy elektrowni dążą do pokrycia swoich kosztów za kolejną wyprodukowaną megawatogodzinę.

Elektrownie o niskich kosztach krańcowych mogą zatem oferować niższą cenę za swoją energię elektryczną, w związku z tym są wspierane finansowo częściej niż elektrownie o wyższych kosztach krańcowych.

Model klasyfikacji w zakresie merit order jest statycznym modelem opisu, który nadaje się do reprezentowania krótkoterminowego kształtowania cen energii elektrycznej. Jednakże, aby móc obliczyć długoterminowy rozwój cen energii elektrycznej, konieczny jest zmodyfikowany model rynku energii elektrycznej, uwzględniający skutki długoterminowe.

