Moskwa: Węgla na pewno nie zabraknie. Usprawniamy proces dystrybucji

– Tego gazu w tym roku, jak i w przyszłym będzie tyle, ile potrzeba. To wspólne zadanie PGNiG, Gaz-Systemu i nasze – powiedziała na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – W tym roku przepustowość Baltic Pipe wyniesie do 3 miliardów metrów sześciennych. W przyszłym to nawet 10 mld m sześć. Kontrakty są zawarte już na 7 mld i kolejne są negocjowane – dodała.

Minister pytana była także o bezpieczeństwo polskiej infrastruktury krytycznej w kontekście wybuchów w gazociągach Nord Stream i Nord Stream 2. – Wszystkie połączenia i infrastruktura jest w największym standardzie bezpieczeństwa. Widzieliśmy, co się wydarzyło na Nord Stream i Nord Stream 2, ale trzeba to raczej oceniać tak, że te projekty nigdy nie powinny powstać. Od początku były niebezpieczne – powiedziała minister Anna Moskwa.

Europa jest w niezwykłej sytuacji

Czy gazu z Norwegii nie dało się zakontraktować wcześniej, aby był on tańszy? Minister Anna Moskwa powiedziała, że surowiec jest obecnie drogi u każdego dostawcy. – Na dziś kluczowe dla nas jest to, że ten kontrakt jest i że nie jest to gaz rosyjski. Gaz w ogóle jest dziś drogi. Ze względu na strategię UE, że miał być on paliwem przejściowym, to też wpływało na cenę. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy też wydobycie własne – powiedziała minister.

Cała Europa był w dużo gorszej sytuacji w maju i czerwcu, teraz jest dużo lepiej. Nie obawiamy się już, że tego gazu nie będzie. W całej Europie magazyny są wypełnione w 80 proc., co jest fenomenem, jeśli chodzi o październik. W Polsce to było normą, ale w innych krajach niekoniecznie

Węgla nie zabraknie

Tematem rozmowy był także węgiel, który dla wielu osób jest największym zmartwieniem w rozpoczętym już okresie grzewczym. Ze względu na embargo na surowiec sprowadzany z Rosji, cena węgla wzrosła oraz wystąpiły duże problemy z jego dostępnością. Jednym z problemów, który spowalniał dystrybucję węgla było jego segregowanie w portach.

– Sortowanie mamy już opanowane. Jesteśmy w stanie usprawnić ten proces i to już barierą nie jest. Obecnie jest nią wywóz. Zaangażowaliśmy nie tylko kolej, ale także flotę samochodową – powiedziała minister Anna Moskwa. – Węgla z importu nie zabraknie. Obie spółki realizują zamówienia zgodnie z planem. W tym sezonie na pewno surowca nie zabraknie ani w gospodarstwach domowych, ani w ciepłownictwie, ani w energetyce – zapewniła.

