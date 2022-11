Rząd jednak nie zajął się ograniczeniem cen gazu. Potrzebne „dodatkowe analizy”

Ustawa dotycząca wprowadzenia maksymalnych cen gazu jednak nie została dziś przegłosowana na Radzie Ministrów.

– Ustawiliśmy sprawę odnośnie gazu, za chwilę będzie to na Radzie Ministrów, prawdopodobnie jutro – powiedział 22 listopada na antenie Polskiego Radia 24 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nad czym zastanawia się rząd?

Minister rozwoju i technologii sugerował także, w jakim kierunku mogą iść rozwiązania, które chce przyjąć rząd, aby zastąpić tarcze antyinflacyjne. To one do tej pory blokowały skokowe podwyżki cen gazu, ale wątpliwości w ich sprawie wyraziła Komisja Europejska.

– Co do konkretnego rozwiązania – czy to będzie obecna stawka plus VAT, czy inaczej, ale dużo niżej niż by rynek pokazywał ceny, jutro się prawdopodobnie dowiemy, pan premier tę informację przekaże, ale prace zmierzały do tego, aby na rozsądnym poziomie zablokować, żeby większość podwyżek, która normalnie powinna dotknąć nas wszystkich, została zablokowana – można powiedzieć, poprzez dopłatę państwa – podkreślił Waldemar Buda.

Maksymalne ceny gazu. Potrzebne „dodatkowe analizy”

Mimo zapowiedzi i oczekiwań wielu obserwatorów Rada Ministrów nie przyjęła dziś projektu związanego z cenami gazu dla m.in. gospodarstw domowych, szpitali, szkół, czy wspólnot mieszkaniowych. Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów, potrzebne są w tej sprawie „dodatkowe analizy”. Może to świadczyć o tym, że któreś z ministerstw wyraziło swoje wątpliwości. Na razie nie wiadomo, jakie dalsze kroki zostaną podjęte, ale pewne jest, że do tej pory politycy mówili, że jest to jeden z najważniejszych projektów, nad którymi obecnie trwają prace.

Czytaj też:

Rząd przyjął kolejne zmiany w akcyzie. Ma być łatwiej dla przedsiębiorcówCzytaj też:

Rząd z rozporządzeniem ws. limitu cen energii. Ma ograniczyć „znaczące niewspółmierne zyski”