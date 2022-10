Rząd przyjął kolejne zmiany w akcyzie. Ma być łatwiej dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła 25 października projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Szereg rozwiązań, które zostały przyjęte, mają ułatwić życie przedsiębiorcom, ale także wpłynąć na obniżenie cen energii.

„Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące podatku akcyzowego. Nowe rozwiązania ograniczą obowiązki administracyjne i ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Wprowadzone zostaną także uproszczenia dla podmiotów, które produkują energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii” – czytamy w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Będzie bardziej ekologicznie

Co ciekawe, w przyjętych dziś rozwiązaniach znajdują się zapisy, które wskazują na rozwój zarówno chęć ulżenia producentom energii ze źródeł odnawialnych, jak i osób, które zdecydują się na zakup samochodów hybrydowych. Oznacza to zwrot ku rozwiązaniom bardziej ekologicznym.

„Wprowadzone zostaną uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Ograniczone zostaną obowiązki administracyjne dla podmiotów, które zużywają energię elektryczną objętą zwolnieniem od akcyzy, wyprodukowaną w generatorach o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Rozwiązanie to będzie dotyczyć także jednostek samorządu terytorialnego” – czytamy.

Hybrydy z ulgą na dłużej

Do 31 grudnia 2029 r. wydłużone zostanie zwolnienie od akcyzy dla hybrydowych samochodów osobowych typu plug-in, o pojemności silnika spalinowego nie większej niż 2000 cm³. Dotychczas zwolnienie to obowiązywało do końca 2022 r.

