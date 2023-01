Partner KGHM z pierwszym certyfikatem reaktorów SMR. O krok od przełomu

Budowa pierwszego modułowego reaktora jądrowego coraz bliżej. Firma NuScale, partner technologiczny polskiego KGHM, zyskał właśnie zgodę Komisji Dozoru Jądrowego USA na dalsze prace nad projektem.

SMR. Krok w stronę przełomu w energetyce

Firma NuScale Power, która podpisała z KGHM w lutym 2022 roku umowę na wdrożenie małych reaktorów jądrowych (SMR), właśnie otrzymała kluczową zgodę na dalsze prace nad projektem.

„Nuscale Power uzyskała certyfikat Komisji Dozoru Jądrowego USA, stając się tym samym pierwszym projektem SMR dopuszczonym do użytku w Stanach Zjednoczonych i siódmym wśród wszystkich technologii jądrowych” – czytamy w komunikacie KGHM Polska Miedź.

– W KGHM uważnie śledzimy rozwój technologii SMR na świecie. Decyzja amerykańskiego regulatora to przełomowy moment, który zdecydowanie przybliża nas do realizacji własnych planów dotyczących atomu. To dla nas ważny sygnał, potwierdzający, że małe reaktory modułowe to nie tylko wizja przyszłości, ale jak najbardziej realna odpowiedź na potrzeby energetyczne wielkiego przemysłu – wskazuje Tomasz Zdzikot, prezes KGHM Polska Miedź S.A.

Pierwsze duże elektrownie jądrowe za 10-12 lat

Jednocześnie rząd i prywatni inwestorzy pracują nad rozwojem projektów pełnoskalowy elektrowni jądrowych dla Polski. W Davos mówił o tym wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Chcemy, by za 10-12 lat w Polsce działały 3 elektrownie jądrowe. Jedną z nich będzie na pewno ta elektrownia, która ma powstać w Pątnowie w dobrej współpracy polsko-koreańskiej i dobrej współpracy firm państwowych i prywatnych – powiedział podczas konferencji w na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wicepremier Jacek Sasin.

– Mamy w tej chwili dwa duże projekty. Pierwszy z nich, to projekt rządowy, gdzie wybranym partnerem jest strona amerykańska – firma Westinghouse. Przed nami jeszcze wybór drugiej lokalizacji i partnera w realizacji drugiej elektrowni. Te kwestie będą rozstrzygane w najbliższym czasie – powiedział wicepremier.

