Produkcja energii z fotowoltaiki wzrosła o prawie 100 proc. Zaskakujące dane

Energetyka wiatrowa zwiększyła produkcję energii rok do roku o ponad 28 proc., a fotowoltaika o rekordowe 95 proc. Elektrownie fotowoltaiczne niemal podwoiły swoją produkcję, dodając do systemu prawie 5 TWh więcej niż rok wcześniej. W przypadku wiatru to 4 TWh. Wzrost odnotowały także elektrownie oparte na węglu brunatnym, które zwiększyły produkcję energii o 3,5 proc. – wylicza „Rzeczpospolita”.

Mniej energii opartej na gazie i węglu kamiennym

Mniej energii dostarczyła z kolei energetyka oparta na gazie (spadek o 25 proc.) i węglu kamiennym. Tu spadek wynosi ok. 5,7 proc. rok do roku.

Interesujące jest również to, że Polska pierwszy raz od siedmiu lat może pochwalić się eksportem energii netto. To zasługa wysokich cen gazu w Europie Zachodniej, który służy jako jedno z głównych źródeł do produkcji energii. W tej sytuacji Zachód kupował tańszą energię z polskiego węgla. Jest z tym jednak związane ryzyko: szybsze spalanie węgla przełożyło się na zapasy surowca, które w ciągu roku osiągnęły rekordowo niskie poziomy 1 mln ton.

Grzegorz Onichimowski, były prezes Towarowej Giełdy Energii, komentując dane PSE dla „Rz”, zauważył, że wraz ze stabilizacją cen gazu na Zachodzie wielkość eksportu będzie spadać. – Widzimy to choćby na przykładzie danych z ostatnich miesięcy 2022 r., kiedy wielkość eksportu spada, bo ceny gazu – mimo wojny i okresu grzewczego – są niższe i wracają do okresu sprzed wojny. To podpowiedź, jak będzie wyglądać rok 2023 – powiedział.

Obawia się także, że węgla na potrzeby energetyki będzie brakować.

