Wielka Brytania zostaje przy węglu. Przełomowe zapisy mają zniknąć z ustawy

W brytyjskim parlamencie trwają prace na Ustawą Energetyczną. Wśród jej założeń były dwa ważne punkty, które miały przekształcić brytyjską gospodarkę w dużo bardziej ekologiczną. Okazuje się, że na planach może się skończyć.

Rząd blokuje zmiany proekologiczne

Izba Lordów przygotowała poprawki do rządowego projektu Ustawy Energetycznej. Dwie główne zmiany dotyczyły blokady budowy nowych kopalni węgla w Wielkiej Brytanii oraz możliwości sprzedaży wyprodukowanej przez mieszkańców energii elektrycznej na lokalnym rynku.

Obie zmiany, to dobrze znane postulaty środowisk proekologicznych, które powtarzają się w debacie na temat transformacji energetycznej na całym świecie. Posłanka Zielonych Caroline Lucas nazwała decyzję o blokadzie wniesionych poprawek „bezmyślną” . Zaapelowała także o „natychmiastowe” przywrócenie zapisów. W odpowiedzi na poruszenie ze strony polityków i opinii publicznej rzecznik rządu obiecał, że krytyczne głosy zostaną wzięte pod uwagę. Przedstawiciele rządu mają też odbyć kolejną rundę spotkań z parlamentarzystami.

Zakaz budowy nowych kopalni

Poprawka do ustawy, która zakłada zakaz budowy nowych kopalni węgla w Wielkiej Brytanii, została przegłosowana w Izbie Lordów już w kwietniu. Za głosowało 197 parlamentarzystów, a 194 było przeciw.

Autor poprawki twierdził, że nie była ona wcześniej przedstawiana, gdyż uważano za „oczywistość, że budowanie nowej kopalni byłoby dla kraju głupotą” . Przyznał, że zmienił spojrzenie na konieczność przegłosowania tego typu regulacji, gdy dowiedział się o decyzji rządu o budowie nowej kopalni w Whitehaven. – Jeśli to zdarzyło się raz, to może przytrafić się ponownie. To dlatego poprawka do ustawy jest tak ważna – powiedział jej autor.

Czytaj też:

Koniec aut spalinowych w 2035 r. Polska zaskarży decyzję do TSUE

Czytaj też:

Francja zakazuje krótkich lotów. Pasażerowie mają alternatywę