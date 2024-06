Bon energetyczny. Ile wynosi świadczenie i kto je otrzyma?

Rząd Polski wprowadza nowe świadczenie – bon energetyczny, mający na celu wsparcie gospodarstw domowych o niższych dochodach w obliczu rosnących kosztów energii elektrycznej. To jednorazowe wsparcie finansowe zastąpi dotychczasowy dodatek osłonowy i obejmie około 3,5 miliona gospodarstw domowych.

Bon energetyczny będzie przyznawany gospodarstwom domowym spełniającym określone kryteria dochodowe. Gospodarstwa jednoosobowe będą mogły otrzymać świadczenie, jeśli ich dochód rozporządzalny nie przekracza 2500 zł miesięcznie. Dla gospodarstw wieloosobowych, dochód rozporządzalny na osobę nie może przekraczać 1700 zł miesięcznie.

Ile wyniesie bon energetyczny?

Kwota bonu zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym. Dla gospodarstw jednoosobowych bon wynosi 300 zł, dla gospodarstw 2-3 osobowych 400 zł, dla gospodarstw 4-5 osobowych 500 zł, a dla gospodarstw 6-osobowych i większych 600 zł. Gospodarstwa domowe używające energii elektrycznej do ogrzewania, co stanowi około 5% wszystkich gospodarstw, otrzymają podwójną kwotę świadczenia, czyli od 600 zł do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie.

Wnioski o bon energetyczny będą przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Formularze wniosków będą dostępne na portalach rządowych oraz w urzędach gmin. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania i składania wniosków będą udostępnione na stronach internetowych odpowiednich instytucji (INFOR.PL) (Głos Wielkopolski). Wypłaty bonów są planowane na jesień lub zimę 2024 roku, co ma na celu zapewnienie wsparcia w sezonie grzewczym, gdy koszty energii są najwyższe.

Wprowadzenie bonu energetycznego jest częścią szerszej strategii rządu mającej na celu stabilizację rynku energii po okresie zamrożenia cen w związku z kryzysem energetycznym. Nowe przepisy mają na celu obniżenie maksymalnej ceny energii elektrycznej do 500 zł/MWh (wcześniej 693 zł/MWh) (Gov.pl). Działania te są odpowiedzią na wyzwania związane z rosnącymi kosztami energii i mają na celu stopniowy powrót do normalnych zasad funkcjonowania rynku energetycznego.

Całkowity koszt wprowadzenia bonu energetycznego szacowany jest na 1,6 miliarda złotych. Dzięki tym środkom rząd chce wspierać stabilność finansową polskich rodzin, umożliwiając im łatwiejsze dostosowanie się do zmian na rynku energii.

Bon energetyczny ma na celu złagodzenie skutków rosnących kosztów energii dla najuboższych gospodarstw domowych, zapewniając im niezbędne wsparcie finansowe w trudnym okresie przejściowym na rynku energii. Dzięki stabilizacji cen energii, rząd zamierza stopniowo wracać do normalnych zasad funkcjonowania rynku, jednocześnie monitorując sytuację i reagując na ewentualne zmiany (Gov.pl).

Wprowadzenie bonu energetycznego to krok w kierunku wsparcia najbardziej potrzebujących obywateli, co jest kluczowe w obliczu obecnych wyzwań gospodarczych i energetycznych.

