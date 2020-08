Trasa S8 już się tak nie nazywa. Teraz honoruje bohaterów

Pamiątkowy głaz i Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r.

W Radzyminie, przy drodze ekspresowej S8, odsłonięto pamiątkowy głaz upamiętniający walczących w Bitwie Warszawskiej oraz jedną z tablic jakie GDDKiA ustawiła przy drodze pomiędzy Wrocławiem i Białymstokiem. W uroczystości wzięli udział ministrowie: Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak oraz Infrastruktury – Andrzej Adamczyk. Wieniec, w hołdzie bohaterom bitwy, złożył również Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Tomasz Żuchowski.

Nowe tablice przy S8

Przypomnijmy, droga krajowa nr 8 liczy blisko 830 km długości i łączy Kudowę Zdrój na granicy z Czechami z Budziskiem na granicy z Litwą. Od Wrocławia, przez Warszawę, do Białegostoku dojedziemy już drogą ekspresową S8, która ma ok. 560 km długości. Wzdłuż drogi ekspresowej ustawiono 90 tablic informujących o nowej symbolicznej nazwie trasy na pamiątkę przełomowej kampanii wojny polsko-rosyjskiej z lat 1919-1921. Bitwa Warszawska (13-25 sierpnia 1920 r.) była wielkim zwycięstwem Wojska Polskiego, które tocząc ciężkie walki powstrzymało i ostatecznie zmusiło do szybkiego odwrotu oddziały Armii Czerwonej.

