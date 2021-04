Umowa na drugi etap przekopu Mierzei Wiślanej już jutro. „Motor rozwoju gospodarczego całego regionu”

– Mówiąc o przekopie Mierzei Wiślanej, nie można nie odnieść się do sytuacji na polskich budowach, a tam praca wre – powiedział na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Andrzej Adamczyk. – Koronawirus nie zatrzymał polskich budów. Tak samo sytuacja wygląda na przekopie Mierzei Wiślanej – dodał.

Kiedy efekty prac na przekopie Mierzei Wiślanej?

Minister został zapytany także o to kiedy będą widoczne pierwsze efekty prac na budowie przekopu Mierzei Wiślanej.

– Docelowo za dwa lata na Zalew Wiślany i do Elbląga będą mogły wpływać jednostko o głębokości zanurzenia do 4,5 metra, szerokości do 20 metrów i długości do 100 metrów. Będzie to motor rozwoju gospodarczego całego regionu całej Warmii – powiedział minister.

Minister zwrócił uwagę także na fakt, że inwestycja ma również aspekt ekologiczny. Chodzi o powstającą na Zalewie Wiślanym sztuczną wyspę, która stanie się rezerwatem dla dzikich ptaków.

– W kontekście tej inwestycji nie sposób powiedzieć o sztucznej wyspie. Powstaje ona w pełni z materiału, który pozyskiwany jest przy przekopie kanału żeglugowego. To miliony ton metrów sześciennych urobku, który jest wysypywany w jednym miejscu na Zalewie Wiślanym. Gospodarzem na tej wyspie będą ptaki. Nikt nie będzie im tam zakłócał życia – powiedział minister infrastruktury.

Drugi etap prac już niebawem

Andrzej Adamczyk zdradził także, że już 20 kwietnia nastąpi podpisanie umowy na realizację drugiego etapu inwestycji.

– We wtorek (20 kwietnia) podpisujemy umowę na drugi etap inwestycji, który pozwoli w ciągu dwóch lat przebudować tor wodny na rzece Elbląg na odcinku około 10 km – powiedział minister.

Jak wskazał minister Adamczyk, częścią umowy jest także wykonanie mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, czyli niedaleko ujścia rzeki do Zalewu Wiślanego. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony trzeci, ostatni przetarg. Jego celem będzie wyłonienie wykonawcy robót pogłębieniowych na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg do głębokości 5 metrów i scalenie całej inwestycji.

Czytaj też:

Mierzeja Wiślana „oddaje” bursztyny. Zbieracze ruszyli na plaże