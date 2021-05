Ruszył odwiert pod dnem Wisły. Rurociągiem popłyną ścieki do „Czajki”

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczęło przewiert tunelu pod Wisłą, którym przebiegać będzie alternatywny rurociąg doprowadzający ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni ścieków „Czajka”. To odpowiedź na powtarzające się awarie głównego kolektora przebiegającego w okolicach mostu Marii Skłodowskiej-Curie.

„Rurociąg nitki B, analogicznie do nitki A działającej od 13 grudnia 2020 r., jest budowany metodą bezwykopową (direct pipe) pod dnem Wisły, a po jego wykonaniu zostanie połączony z infrastrukturą kanalizacyjną zakładów ‚Świderska’ i ‚Farysa’” – czytamy w komunikacie MPWiK.

Odwiert, który zostanie wykonany pod dnem Wisły, będzie miał 1,2 metra szerokości i 800 metrów długości. Uruchomienie rurociągu planowane jest na koniec pierwszego półrocza tego roku. „Realizacja alternatywnego układu przesyłowego oraz odtworzenie układu w tunelu pozwoli nie tylko na odzyskanie pełnej przepustowości sprzed awarii (10,85 m sześć./s), ale także na uzyskanie wartości dodanej w postaci zwiększenia przepustowości w sumie średnio do ok. 16 m sześć./s”. – napisano w komunikacie.

Awaria kolektora przesyłowego do Czajki

Do największej awarii głównego kolektora przesyłowego do oczyszczalni ścieków „Czajka” doszło 29 sierpnia 2020 roku. Nie była to jednak pierwsza tego typu usterka. Efektem było nie tylko wydostawanie się nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy bezpośrednio do Wisły, ale także bardzo duże zamieszanie polityczne. Na czas naprawy most pontonowy z zapasowym rurociągiem rozstawiło Wojsko Polskie.

