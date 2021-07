Od dziś nowy odcinek S61 Via Baltica. Do końca lipca dwa następne

Z ponad 311 km przyszłej Via Baltica, kierowcy mają już do dyspozycji blisko 130 km. Z tego prawie 100 km to droga ekspresowa S8 od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a pozostałe ok. 30 km to obwodnice Szczuczyna i Suwałk oraz odcinek Raczki - Suwałki. W realizacji jest blisko 169 km.

14 lipca GDDKiA oddaje do ruchu 17 km, a do końca lipca kolejne ponad 34 km drogi ekspresowej S61.

Na początek Śniadowo – Łomża Południe

To 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. Jak przekonuje GDDKiA nawierzchnia z betonu cementowego zapewni wyższą odporność na koleinowanie, co jest szczególnie ważne na trasie, z której w dużej mierze będą korzystać pojazdy ciężarowe. W ramach inwestycji wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu z drogą wojewódzką nr 677 oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) - Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód. Udostępnienie do ruchu tego odcinka 14 lipca możliwe jest dzięki ukończeniu prac na łącznicach węzła Łomża Południe, realizowanego w ramach odcinka Łomża Południe - Łomża Zachód.

Następnie Stawiski – Szczuczyn

Kolejny odcinek, z którego skorzystają kierowcy, połączy istniejące obwodnice Stawisk i Szczuczyna. To 18 km dwujezdniowej trasy, również z nawierzchnią betonową, przy czym na blisko 1,6 km obwodnicy Stawisk dobudowano drugą jezdnię. Nowa trasa biegnie wzdłuż obecnej DK61. Wybudowano na niej węzeł Grabowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) – Zabiele Wschód i Zabiele Zachód.

Przed końcem lipca: Kolno – Stawiski

Oddanie do ruchu tego 16-kilometrowego odcinka sprawi, że kierowcy będą mieli do dyspozycji łącznie prawie 44 km trasy ekspresowej od węzła Kolno, na północ od Łomży, do końca obwodnicy Szczuczyna. Węzeł Kolno połączy trasę S61 z istniejącym przebiegiem DK61 i DK63. Powstał nowy odcinek DK63 o długości ponad 2,2 km oraz przebudowano drogę powiatową nr 1903B na długości ponad 1,1 km. Zbudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych – Górki Zachód i Górki Wschód, oraz drugą jezdnię (zachodnią) na obwodnicy Stawisk na długości 3,4 km.

