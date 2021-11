W tym roku GDDKiA obiecała oddać 386 km dróg. Pracowita końcówka roku

Do końca roku do ruchu powinno zostać włączonych jeszcze ponad 240 kilometrów szybkich dróg – informuje „Rzeczpospolita”. W sumie GDDKiA zobowiązała się oddać w tym roku 386 km, więc przed drogowcami bardzo pracowite tygodnie. Najnowszy odcinek, który został oddany kierowcom przed weekendem, to 6-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S3 między węzłami Polkowice Południe a Lubin Północ. To pierwszy etap włączania do ruchu całego odcinka S3 od węzła Lubin Północ do węzła Polkowice Północ, o łącznej długości 14 km.

W najbliższych tygodniach poprawę jakości jazdy powinni odczuć kierowcy, którzy podróżują z centralnej Polski na Śląsk. Jazda będzie możliwa czterema pełnymi odcinkami trzypasmowej autostrady A1: Tuszyn – Piotrków Trybunalski, Radomsko – granica województw łódzkiego i śląskiego, Kamieńsk – Radomsko oraz granica województwa łódzkiego – obwodnica Częstochowy. Na tym ostatnim odcinku z ruchu wyłączony będzie jeden pas na każdej jezdni, czyli kierowcy będą mieć do dyspozycji układ ruchu 2+2.

Południowa Obwodnica Warszawy. GDDKiA utrzymuje, że wkrótce koniec formalności

GDDKiA zapowiada także otwarcie odcinka Południowej Obwodnicy Warszawy z tunelem pod Ursynowem, ale przyszłość tej inwestycji stoi pod znakiem zapytania. Tunel jest gotowy, kolejne problemy techniczne nie pozwalają na wydanie zgody na użytkowanie. Obecnie tunel znajduje się w fazie testów i odbiorów. Pozytywną ocenę wydał już sanepid.

Po otrzymaniu pozytywnej opinii strażaków, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (konieczność m.in. kontroli w terenie i sprawdzenia dokumentacji powykonawczej) – wylicza serwis Inżynieria.com. Do otwarcia tunelu potrzebna będzie jeszcze zgoda wojewody mazowieckiego. Żeby została wydana, m.in. pozytywnie musi zostać oceniona dokumentacja związana z bezpieczeństwem w obiekcie.

Kierowcy do tunelu pod Ursynowem wjadą po wydaniu pozytywnego stanowiska przez wojewodę. GDDKiA jest zdania, że stanie się to późną jesienią tego roku.

GDDKiA przedstawia mapę budowy dróg krajowych

Postęp w budowie dróg każdy zainteresowany może śledzić samodzielnie. Kilka dni temu GDDKiA zaprezentowała interaktywną mapę w zakładce „Sprawdź na mapie przygotowanie dróg krajowych”. „Na naszej mapie, możliwej do pobrania w każdej chwili i z każdego miejsca na świecie, prezentujemy aktualny stan realizacji inwestycji drogowych. Autostrady, drogi ekspresowe i drogi krajowe, których realizację i przygotowanie do realizacji nadzoruje GDDKiA” – czytamy na stronie.

