GDDKiA ogłosiła plany budowy dróg. Rosnące ceny i brak pracowników mogą przystopować budowę

Od stycznia do końca września GDDKiA ogłosiła przetargi na 21 odcinków o łącznej długości 259 km. Obecnie w toku są przetargi na 24 odcinki o długości 312 km. W tym roku Dyrekcja podpisała również umowy na 38 odcinków o łącznej długości 478 km i wartości ok. 14,5 mld zł.

„Do końca grudnia br. planujemy jeszcze ogłosić przetargi na 11 odcinków dróg o łącznej długości 102 km. Będzie to m.in. osiem zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 o łącznej długości 83 km. Chodzi m.in. o S74 Kielce Zachód - Kielce, S74 Jałowęsy - Tomaszów (dwa zadania z woj. świętokrzyskiego), trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne (woj. lubelskie) czy S19 Domaradz - Iskrzynia (woj. podkarpackie)"– informuje GDDKiA w komunikacie.

Ponadto ogłoszone zostaną przetargi na obwodnice Gorajca (woj. lubelskie), Koźmina Wielkopolskiego (woj. wielkopolskie) i Tarnowa (woj. małopolskie). Pieniądze na ten cel pochodzą z rządowego Programu budowy 100 obwodnic 2020-2030. W planach jest również ogłoszenie przetargu na dobudowę dodatkowego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą, z tym że wcześniej Dyrekcja musi pozyskać finansowanie.

252 km dróg w 2022 roku

W 2022 r. GDDKiA planuje ogłoszenie przetargów na co najmniej 24 odcinki dróg o łącznej długości 252 km. Są to wstępne założenia, dopiero po zapewnieniu finansowania będzie można ogłosić postępowania przetargowe.

Wśród planowanych postępowań znajdują się m.in. trzy odcinki S12 Lublin - Dorohusk (woj. lubelskie), dwa odcinki S19 Rzeszów - Barwinek (woj. podkarpackie), S6 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód (woj. zachodniopomorskie) oraz obwodnice Białobrzegów (woj. podlaskie), Gąsek (woj. warmińsko-mazurskie) czy Brzegu (woj. opolskie).

Rosnące ceny i brak pracowników mogą spowolnić budowę dróg

W trakcie spotkania, na którym GDDKiA przedstawiało plany na 2022 rok, rozmawiano również o trudnościach, jakie stoją przed branżą budownictwa. Jednym z głównych wyzwań dla branży budownictwa jest obecnie wzrost kosztów usług oraz cena, dostępność niektórych materiałów oraz brak wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników. Prezes Zarządu Polskiej Izby Dystrybutorów Stali Iwona Dybał mówiła m.in. o tym, że polski rynek stali jest silnie uzależniony od importu, a co za tym idzie, od globalnych trendów. Wysokie ceny wynikają z luki podażowej, która jest widoczna na całym świecie. W Polsce, w czerwcu 2021 roku, zużycie stali wzrosło rok do roku o ponad 30 proc, a produkcja zaledwie o ok. 9 proc.

