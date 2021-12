Morawiecki: Nord Stream 2 nie powinien powstać. Przestrzegaliśmy, że może być przedmiotem szantażu

W niedzielę 12 grudnia odbędzie się pierwsze oficjalne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z nowo mianowanym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. O szczegóły rozmów szef polskiego rządu został dziś zapytany na konferencji prasowej zorganizowanej w Rzymie.

Nord Stream 2 elementem szantażu

Mateusz Morawiecki potwierdził, że panowie będą rozmawiać m.in. o problematycznym i budzącym ogromne kontrowersje gazociągu Nord Stream 2, który ma dostarcza gaz z Rosji do Niemiec z pominięciem Ukrainy i Polski. W ostatnim czasie inwestycja stała się narzędziem szantażu cenowego ze strony Gazpromu, który próbuje w ten sposób wywrzeć na niemieckich władzach szybszą certyfikację i uruchomienie przesyłu surowca.

– Słyszę głosy dobiegające ze stolicy Niemiec, że jeżeli dojdzie do eskalacji napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to Niemcy rozważają wykluczenie Nord Stream 2 z działań operacyjnych. Cieszę się, ale to bardzo późno – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Nord Stream 2 nie powinien powstać, przestrzegaliśmy przed tym, że może być przedmiotem szantażu. Tak się niestety stało. Dlatego będę bardzo namawiał kanclerza Scholza do tego, aby nie ulec presji ze strony Rosji i nie pozwolić na to, aby Nord Stream 2 był instrumentem szantażu Ukrainy, Polski i całej Unii Europejskiej – dodał szef polskiego rządu.

Olaf Scholz z wizytą w Warszawie

W niedzielę 12 grudnia do Warszawy przyleci Olaf Scholz. Nowy kanclerz Niemiec chce w ten sposób pokazać, że priorytetowo traktuje relacje sąsiedzkie z Polską. Nie będzie to jednak pierwsza wizyta zagraniczna kanclerza. Wcześniej odwiedzi Paryż i Brukselę.

