Budowa dróg. Dziś pojedziemy kilkoma nowymi odcinkami, lada dzień możliwe uruchomienie nowego odcinka obwodnicy Warszawy

Już wkrótce bez kłopotów będziemy jeździć z Gdańska do Katowic autostradą A1. W piątek 17 grudnia oddany do użytku został wydłużony odcinek wschodniej jezdni między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Południe. Kierowcy podróżujący ze Śląska w kierunku Gdańska lub Warszawy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni na kolejnych czterech kilometrach trasy głównej między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Piotrków Trybunalski Zachód.

Trasa z północy na południe już prawie na finiszu

Cały odcinek Tuszyn – Piotrków Trybunalski pełną funkcjonalność zyska przed końcem roku. Udostępnienie czterech kilometrów wschodniej jezdni A1 pomiędzy węzłami w Piotrkowie Trybunalskim umożliwi demontaż barier na jezdni zachodniej, po której kierowcy dotychczas jeździli w obu kierunkach. Uzupełnione zostanie też oznakowanie poziome. Do zakończenia robót będzie to nadal plac budowy, z ograniczeniem prędkości do 100 km/h. Przed końcem roku kierowcy będą mieli do dyspozycji całą szerokość jezdni w kierunku Katowic i dodatkowe łącznice węzła Piotrków Trybunalski Zachód.

Wszystko wskazuje też na to, że przed końcem roku oddany zostanie pierwszy odcinek zachodniej jezdni między Piotrkowem Trybunalskim i Kamieńskiem. Chodzi o niespełna trzy kilometry od węzła Piotrków Trybunalski Południe w kierunku Katowic. Na przyszły rok pozostanie więc do ukończenia jeszcze niespełna 22 km jezdni. Realizacja odcinka Piotrków Trybunalski – Kamieńsk zakończy się w III kw. przyszłego roku. Tym samym autostradą A1 przejdziemy z okolic Gdańska do granicy z Czechami w czasie ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek.

Via Carpatia rozbudowana o nowe kilometry

W czwartek oddano do użytku cztery odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem a obwodnicą Janowa Lubelskiego. W sumie kierowcy mają do dyspozycji ok. 47 km nowej trasy ekspresowej o nawierzchni bitumicznej.

– Oddane dzisiaj do ruchu odcinki to kolejny duży krok do wybudowania całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski. Docelowo będzie on liczył około 700 km i będzie głównym ciągiem komunikacyjnym we wschodniej części kraju – powiedział przy tej okazji Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodał, że do tej pory oddano nieco ponad 177 km tej drogi, a w realizacji jest około 275 km. „Przygotowujemy do budowy kolejne odcinki i czekamy na rozstrzygnięcia przetargów, które są w toku” – powiedział też.

Kolejne przymiarki do oddania tunelu pod Ursynowem

Jeszcze przed świętami może zostać otwartytunel pod Ursynowem będący częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Gotowy jest od jakiegoś czasu, ale służby ratownicze miały zastrzeżenia do kwestii bezpieczeństwa. W mijającym tygodniu w liczącym 2335 metrów tunelu (to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce) odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych, m.in. policji i straży pożarnej. Jeśli wynik testów będzie zadowalający, w ciągu kilku dni powinno nastąpić otwarcie tunelu.

Z otwarcia tunelu ucieszą się nie tylko mieszkańcy południowej Warszawy i sąsiednich gmin, lecz również wszyscy podróżujący na zachód. Południowa Obwodnica Warszawy, której częścią jest tunel, jest elementem autostrady A2 między zachodnią granicą państwa, a docelowo – również wschodnią.

