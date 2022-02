Na Mierzei Wiślanej co tydzień sztorm, ale prace idą planowo. Zobacz postępy

– Wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku pierwsze statki przepłyną przez kanał na Mierzei Wiślanej. Nie chcemy wskazywać konkretnej daty, bo przed nami trudny element uruchomienia wrót wodoszczelnych. Cała inwestycja będzie miała wpływ na uruchomienie Polski wschodniej – obszarów, które nie miały szans na rozwój. Mam nadzieję, że to się zmieni i że zaczniemy nowy etap rozwoju Elbląga i innych miejscowości, leżących nad Zalewem – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przekop Kanału Mierzei Wiślanej obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć oraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, a także nowy układ drogowy z mostami obrotowymi i budowę sztucznej wyspy na Zalewie. Nowy kanał żeglugowy ma mieć kilometr długości i pięć metrów głębokości.

Pierwsze próby bram nr 1 i 2

W południowej części kanału żeglugowego zakończono montaż wyposażenia, prowadzone są roboty czerpalne i ukończono wykonywanie narzutu z kamienia łamanego na skarpach wykonywanych z wody. W części północnej trwają prace związane z montażem elementów odbojowych. I na tym nie koniec.

– W centralnej części naszej budowy zakończyliśmy wszystkie roboty zasadnicze, konstrukcyjne, żelbetowe. Dla śluzy zostały zakończone roboty żelbetowe, trwają prace konstrukcyjne związane z montażem konstrukcji stalowej bram. Wszystkie cztery bramy zostały już dostarczone na budowę. A jeśli chodzi o bramy nr 1 i nr 2 w kieszeni południowej, to kończymy etap ich scalania i rozpoczynamy pierwsze próby ruchowe – mówi Mariusz Janczewski, zastępca dyrektora projektu z konsorcjum NDI/Besix.

Przed wykonawcą jeden z newralgicznych momentów dla tej inwestycji, czyli zalewanie śluzy, które będzie procesem długotrwałym i uzależnionym od wyników poszczególnych testów. – Po wykonaniu prób i zalaniu śluzy wodą, będziemy mogli dokończyć roboty ziemne, w postaci robót czerpalnym na kierownicy północnej i południowej, tak żeby udrożnić już cały kanał dla potencjalnej przyszłej żeglugi – podkreśla Mariusz Janczewski.

Wyspa praktycznie gotowa

W 80 proc. gotowy jest rejon sztucznej wyspy, która ma być rajem dla ptaków na Zalewie Wiślanym. Pogrążono tam ponad 10,7 tys. metrów bieżących ścianek szczelnych.

– Na wyspie do wykonania pozostało zamknięcie wrót północnych, co nas czeka na sam koniec prac. Do realizacji jest też część geotuby i zasyp kamienny tej geotuby z formowaniem skarp – mówi Mariusz Sasin, dyrektor projektu budowy wyspy z firmy NDI. – W tej chwili wyrywamy pogodzie dni na prowadzenie prac zarówno na wyspie, jak i prac czerpalnych na torze i kanale żeglugowym. Nie jest to łatwe, bo co tydzień mamy sztorm.

Trwa rozbiórka nabrzeża tymczasowego, zwanego przez budowniczych „kolankiem”. Był to plac składowy, przeładunkowy, z którego przewożono materiał do wykonania grodzy sztucznej wyspie. – Do końca lutego mamy plan zdementować całe nabrzeże i akwen pozostawić czysty, taki jak na początki budowy – mówi Mariusz Sasin.

Montaż telewizji na mostach

Prowadzone są również roboty elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne. Trwa m.in. budowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych wzdłuż drogi technologicznej przy falochronie zachodnim. Prowadzony jest też montaż elementów systemu telewizji dozorowej w rejonie mostu północnego i południowego. Budowana jest kanalizacja deszczowa w rejonie nabrzeża przeładunkowego i połączeniowego oraz odwodnienie liniowe przy nabrzeżu połączeniowym i w obszarze od mostu południowego do mostu północnego części zachodniej przekopu.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej – pierwszej części całej inwestycji, ma zakończyć się w 2022 roku. Nowa droga wodna z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to odcinek o długości blisko 25 kilometrów.

