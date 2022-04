Kolejny odcinek Via Carpatia oddany do użytku na majówkę. O krok od połączenia Rzeszowa z Lublinem

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do użytku kolejną część trasy S19 na odcinku Zdziary – Rudnik nad Sanem. Wartość inwestycji to 233 mln zł. Prace budowlane trwały 31 miesięcy. To ostatni etap Via Carpatia, który był do ukończenia na północ od Rzeszowa w województwie Podkarpackim. Oznacza to, że aby kierowcy mieli nowe, szybkie i bezpieczne połączenie między Rzeszowem a Lublinem, do ukończenia pozostał jeszcze tylko fragment Niedrzwica Duża – Kraśnik Północ, który jest w budowie.

– Na trasie od Lublina do Rzeszowa do ukończenia został nam jeszcze tylko jeden fragment drogi ekspresowej S19, odcinek Niedrzwica Duża – Kraśnik. Po jego oddaniu do ruchu mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia będą już mogli dojechać drogami ekspresowymi S19 i S17 do Warszawy – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Via Carpatia, czyli droga łącząca Europę

Via Carpatia to projekt międzynarodowy, który ma ogromne znaczenie komunikacyjne. Trasa ma połączyć Grecję z Litwą i przecinać Polskę wzdłuż wschodniej granicy. Dla naszego kraju jest kluczowa pod kątem stworzenia nowoczesnego, bezpiecznego i szybkiego połączenia między miastami w okolicach wschodniej granicy kraju. Od lat, transport w tych rejonach odbywał się przestarzałymi drogami, które pozostawiały wiele do życzenia. Powodowało to nie tylko duże straty czasu, ale także w niektórych przypadkach, duże zagrożenie bezpieczeństwa kierujących. Polski fragment europejskiej trasy Via Carpatia nosi imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

