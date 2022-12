Polska będzie miała drugi gazoport. Część kosztów poniesie Komisja Europejska

Komisja Europejska zatwierdziła dofinansowanie dla drugiego polskiego gazoportu. Tym razem chodzi o pływającą jednostkę, która powstanie w Gdańsku. Współfinansowanie unijne będzie pochodziło z instrumentu „Łącząc Europę” i jak podano, wyniesie 19,6 miliona euro, czyli blisko 80 milionów złotych.

Dywersyfikacja dostaw stała się kluczowa

Jednym z powodów pozytywnego rozpatrzenia polskiego wniosku o dofinansowanie jest wojna w Ukrainie i poprzedzający ją szantaż energetyczny Kremla. Komisja Europejska dostrzega konieczność maksymalnej dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Europy, a jak pokazał m.in. gazoport w Świnoujściu, skroplony gaz ziemny LNG z Kataru, czy Stanów Zjednoczonych był ważnym elementem zapewnia ciągłości dostaw w czasie, gdy Rosja stopniowo odcinała przesył w kolejnych gazociągach.

„Realizacja projektu pływającego Terminalu FSRU w rejonie Gdańska wpisuje się w ramy zarówno polskiej, jak i europejskiej polityki zapewnienia bezpiecznego dostępu do paliwa gazowego. Jest elementem wielu strategii i polityk w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu, jak i odpowiedzią na stale rosnący popyt na paliwo gazowe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, wpisuje się także w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii” – czytamy w komunikacie Gaz-System.

Pływający gazoport FSRU. Na czym polega?

Gazoport, który ma powstać w Gdańsku, w przeciwieństwie do tego w Świnoujściu będzie konstrukcją pływającą. Dla uproszczenia można powiedzieć, że będzie to specjalnego typu statek przystosowany do odbierania ładunków z gazowców transportujących skroplony gaz ziemny.

„Inwestycja zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), zdolnej do wyładunku LNG, procesowego składowania i regazyfikacji LNG, a także do świadczenia usług dodatkowych. W zależności od przyjętych założeń w zakresie modelu świadczenia usług, w tym między innymi zakładanego podziału zdolności terminalu na Sloty, w ramach których świadczone będą usługi regazyfikacji albo usługi regazyfikacji i usługi dodatkowe. Terminal FSRU mógłby być przystosowany do prowadzenia regazyfikacji na poziomie odpowiadającym około 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie” – czytamy w komunikacie Gaz-System.

Rosyjski gaz płynie do Europy na potęgę. Zmienił się tylko sposób dostawy

Gazowce z LNG utknęły w „korkach" do portów. Europa znów odczuwa uzależnienie od Rosji