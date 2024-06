Modlin się rozbudowuje. Co mówi prezes?

Rozbudowa obejmie powiększenie terminalu pasażerskiego oraz płyt postojowych dla samolotów. Co więcej, planowana jest budowa nowej drogi startowej, co jest niezbędne, aby lotnisko mogło sprostać rosnącemu ruchowi pasażerskiemu. Obecnie przepustowość wynosi 4,2 mln pasażerów rocznie, ale już wkrótce może się to zmienić!

Rozbudowa Modlina

Lotnisko Modlin nieustannie bije własne rekordy! W 2023 roku obsłużyło ponad 3,4 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 8,8 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Na 2024 rok przewiduje się obsługę blisko 3,5 mln pasażerów – to wzrost o 12,5 proc. w porównaniu do czasów przed pandemią.

„Chcemy rozbudować terminal pasażerski o dwie części non-Schengen oraz zwiększyć liczbę miejsc postojowych dla samolotów o co najmniej cztery, a docelowo nawet sześć. W dalszych planach mamy budowę nowej drogi startowej, podobnie jak na lotnisku Katowice-Pyrzowice” – mówi Tomasz Szymczak, p.o. prezesa zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Zwiększenie przepustowości

Po pierwszym etapie rozbudowy, przepustowość lotniska wzrośnie do 6,5–7 mln pasażerów rocznie. Planowane jest także bezpośrednie połączenie kolejowe z Warszawą, które ma być gotowe w 2027 roku, oraz rozbudowa drogi ekspresowej S7, co znacznie poprawi dostępność lotniska.

Lotnisko Warszawa-Modlin, jako jedyne w centralnej Polsce czynne 24 godziny na dobę, ma dużą przewagę w rozwijaniu połączeń pozaeuropejskich. Prognozy wskazują, że do 2040 roku lotniska w aglomeracji warszawskiej obsłużą około 45 mln pasażerów, co czyni inwestycje w Modlinie jeszcze bardziej istotnymi.

Polskie Porty Lotnicze, posiadające 28 proc. udziałów w Modlinie, planują współpracę z innymi mazowieckimi lotniskami do czasu uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego. Modlin prowadzi również rozmowy z nowymi przewoźnikami, mimo trudnych negocjacji z Ryanairem.

Inwestycje i udogodnienia

Planowane na 2024 rok inwestycje wynoszą 21,7 mln zł i obejmują m.in. rozbudowę bazy cargo oraz wprowadzenie nowych udogodnień dla pasażerów, takich jak nowy punkt gastronomiczny, paczkomat InPost i bezpłatne ładowarki do telefonów.

Rozbudowa lotniska Warszawa-Modlin to kluczowy krok w kierunku zwiększenia jego przepustowości i poprawy komfortu pasażerów. Przed nami nowa era w historii tego dynamicznie rozwijającego się portu lotniczego!

