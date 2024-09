Autostrada A4 w przebudowie. Kierowców czekają duże zmiany

Autostrada A4, jedna z kluczowych tras komunikacyjnych Polski, czeka na poważne zmiany. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdziła plany rozbudowy tej trasy na odcinku między Wrocławiem a Tarnowem, co ma na celu dostosowanie jej do stale rosnącego natężenia ruchu. Szczególnie ambitny projekt dotyczy Katowic, gdzie lokalne władze apelują o zadaszenie fragmentu autostrady, biegnącego przez centrum miasta. To rozwiązanie mogłoby znacząco poprawić jakość życia mieszkańców, redukując hałas oraz umożliwiając rozwój terenów zielonych nad istniejącą infrastrukturą drogową.

Zmiany na A4

W najbliższych latach kierowcy korzystający z autostrady A4 mogą spodziewać się istotnych zmian. Plany zakładają nie tylko poszerzenie drogi, ale również zwiększenie jej przepustowości, co jest niezbędne w obliczu stale rosnącego ruchu. GDDKiA podkreśla, że to jedna z największych inwestycji drogowych w Polsce, a jej realizacja obejmie również konsultacje z władzami poszczególnych miast, takich jak Katowice, które już teraz są zaangażowane w kształtowanie finalnych rozwiązań.

Jednym z pomysłów zgłoszonych przez Katowice jest stworzenie wspólnej grupy roboczej z GDDKiA, która zajęłaby się szczegółami projektu. Władze miasta od dłuższego czasu postulują budowę zadaszenia nad fragmentem autostrady biegnącym od ul. Wita Stwosza do AWF. Propozycja ta zyskała popularność już w trakcie tegorocznej kampanii wyborczej.

Koncepcja zadaszenia fragmentu A4 biegnącego przez centrum Katowic nie jest nowa. Prezydent Katowic, Marcin Krupa, od dłuższego czasu apeluje o realizację tego pomysłu, który mógłby poprawić komunikację w mieście. Co więcej, przykrycie autostrady mogłoby skutecznie wyciszyć hałas generowany przez ruch pojazdów, a także otworzyć nowe możliwości rekreacyjne – nad autostradą mogłyby powstać alejki spacerowe, place zabaw oraz inne elementy infrastruktury zielonej, powiększając Park Kościuszki.

Mimo że idea zadaszenia nad autostradą A4 wzbudza duże zainteresowanie, jej realizacja wymaga gruntownej analizy. GDDKiA zaznacza, że szczegóły techniczne będą opracowywane dopiero po wyborze wykonawcy i ogłoszeniu przetargu. Jednocześnie zapewnia, że w proces planowania zostaną zaangażowane samorządy oraz lokalne społeczności, które będą miały wpływ na ostateczny kształt inwestycji.

Modernizacja A4 w Krakowie

Rozbudowa autostrady A4 już się rozpoczęła na innych odcinkach. Na pierwszy ogień pójdzie fragment od węzła Balice do ul. Kąpielowej w Krakowie. Dokumenty przygotowane przez GDDKiA umożliwiają już rozpoczęcie przetargu na zaprojektowanie koncepcji modernizacji tej części autostrady. Pierwsze prace powinny zakończyć się do 2028 roku, natomiast pełna realizacja projektu jest planowana na lata 2031-2034.

Czytaj też:

W Ostrawie pękła tama. Tej sytuacji nie przewidział żaden planCzytaj też:

Dramatyczna sytuacja w Nysie. Zarządzono ewakuację